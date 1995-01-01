Оригинальная батарейная ручка Nikon MB-N12 — незаменимый аксессуар для камеры Nikon Z 8, увеличивающий время автономной работы приблизительно в 1,8 раза. Главная особенность модели — возможность горячей замены аккумуляторов без выключения камеры, что идеально для записи длинных сюжетов. Рукоятка совместима с АКБ серии EN-EL15 и заряжает их через USB PD за 5 часов. Для удобства вертикальной съемки на корпусе продублированы кнопка спуска, джойстик автофокуса, многофункциональные диски и программируемая кнопка. Также MB-N12 обеспечивает идеальный баланс при использовании тяжелых длиннофокусных объективов.