Оригинальная бленда Nikon HB-46 для объектива Nikkor 35mm f/1.8G. Бленда защищает объектив от попадания ненужного бокового света, который вызывает блики, ореолы и общую потерю контрастности изображения. Кроме того, бленда защищает переднюю линзу от попадания грязи и от контакта с пачкающими или царапающими объектами.