Оригинальная бленда Nikon HB-46 для объектива Nikkor 35mm f/1.8G. Бленда защищает объектив от попадания ненужного бокового света, который вызывает блики, ореолы и общую потерю контрастности изображения. Кроме того, бленда защищает переднюю линзу от попадания грязи и от контакта с пачкающими или царапающими объектами.
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.