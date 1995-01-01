Бленда Nikon HB-46 для Nikkor 35mm f/1.8G



Код товара: 00000045661 Артикул: JAB74651 Код товара: 00000045661 Артикул: JAB74651 Область применения Для оптики Тип аксессуара Бленда Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Для оптики Тип аксессуара Бленда Описание Оригинальная бленда Nikon HB-46 для объектива Nikkor 35mm f/1.8G. Бленда защищает объектив от попадания ненужного бокового света, который вызывает блики, ореолы и общую потерю контрастности изображения. Кроме того, бленда защищает переднюю линзу от попадания грязи и от контакта с пачкающими или царапающими объектами. Видео Наш обзор

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