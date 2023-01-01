Бленда Nikon HB-46 для Nikkor 35mm f/1.8G
Код товара : 00000045661
Артикул : JAB74651
1 990 ₽
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Описание
Оригинальная бленда Nikon HB-46 для объектива Nikkor 35mm f/1.8G. Бленда защищает объектив от попадания ненужного бокового света, который вызывает блики, ореолы и общую потерю контрастности изображения. Кроме того, бленда защищает переднюю линзу от попадания грязи и от контакта с пачкающими или царапающими объектами.