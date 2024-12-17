Творчество без границ. Отличные результаты без исключений. Откройте для себя невиданное ранее великолепие полнокадровой съемки в формате FX. От съемки в студии до самых дальних уголков планеты. Фотокамера D850 оснащена быстродействующей матрицей формата FX со сверхвысоким разрешением, использующей 45,7 эффективных мегапикселей, что позволяет получать изображения с высокой детализацией и разрешением 45,4 МП. Печатайте изображения сверхвысокого разрешения на бумаге сверхбольшого формата. Снимайте полнокадровые видеоролики с разрешением 4K. КМОП-матрица с обратной подсветкой не имеет оптического низкочастотного фильтра и оснащена встроенными микролинзами без зазора, а также антибликовым покрытием. Входящий свет более эффективно улавливается фотодиодами, обеспечивая исключительную детализацию и невероятный динамический диапазон. А 153-точечная система АФ, унаследованная от модели D5, гарантирует предельную точность фокусировки и широкий охват кадра, что необходимо для получения полнокадровых изображений со сверхвысоким разрешением.

Высокая скорость при разрешении 45,4 мегапикселя

Запечатлевайте выигрышные моменты благодаря идеальному сочетанию скорости, детализации и точности. Скорость съемки до 9 кадров в секунду с высоким разрешением. Фантастическая система автофокусировки. Сохраните бесценные секунды благодаря идеальному сочетанию мощности и выносливости. Фотокамера D850 снимает со скоростью 7 кадров в секунду. Также можно увеличить скорость съемки до 9 кадров в секунду, воспользовавшись дополнительным универсальным батарейным блоком MB-D18 с батареей EN-EL18а или EN-EL18b (в этом случае необходимо также приобрести дверцу батарейного блока BL-5). Вы сможете получать изображения с высоким разрешением даже при съемке в формате RAW, а батарея от фотокамеры D5 позволит отснять до 1840 кадров без подзарядки (в режиме покадровой съемки, в соответствии со стандартами CIPA). Специальный процессор АФ гарантирует молниеносное распознавание объектов при съемке большого количества кадров в секунду: с исключительной точностью можно отслеживать даже небольшие объекты, быстро движущиеся при слабом освещении. А наличие в фотокамере двойного гнезда для карт памяти позволяет использовать карты UHS-II SD и XQD, что обеспечивает максимально возможную скорость работы.

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Чувствительность к свету, тончайшие оттенки и выразительность

Откройте детали, скрытые в самых темных сценах и густых тенях. Это возможно благодаря лучшему в данном классе фотокамер диапазону чувствительности 64–25 600 единиц ISO с возможностью расширения до значений, эквивалентных чувствительности от 32 до 102 400 единиц.

Оцените практически полное отсутствие шумов при высоких значениях чувствительности ISO и невероятную точность при съемке в условиях, близких к полной темноте. Быстрая система обработки изображений Nikon EXPEED 5, унаследованная от модели D5, обеспечивает великолепное качество изображений во всем невероятно широком диапазоне чувствительности ISO. Высокочувствительная система автофокусировки работает с потрясающей точностью вплоть до -3 EV для всех точек фокусировки, а центральная точка функционирует даже при -4 EV (ISO 100, 20 °C). 180K-пиксельный датчик RGB и улучшенная система распознавания сюжетов позволяют получать впечатляющие результаты при уровне освещенности вплоть до -3 EV.

Это ваша работа. С разрешением 45,4 миллиона пикселей для вас нет ничего невозможного.

Производительность решает все. Сочетание сверхвысокого разрешения с гибкими возможностями съемки практически в любых условиях — это ключ к совершенству.

Свобода творчества. Высокая работоспособность. Точность. Фотокамера D850 не просто работает — она выходит на новый уровень совершенства. Снимая в формате RAW, вы гарантированно получите безупречное качество изображений независимо от того, какой размер вы выберете — большой, средний или маленький. И фотокамера, и дополнительный универсальный батарейный блок MB-D18 хорошо защищены от неблагоприятных погодных условий, что дает вам возможность снимать где угодно в течение длительного времени. Также это первая в мире цифровая зеркальная фотокамера со встроенным режимом совмещения фокуса, позволяющим создавать исключительно резкие изображения с большой глубиной резко изображаемого пространства.

Основные предполагаемые области применения:

Природа

Будьте уникальными. В вашем распоряжении высокое разрешение, широкий динамический диапазон, резкость и скорость для создания исключительных и вдохновляющих изображений. Используйте их в полной мере.

Спортивная реклама

Будьте исключительными. Овладейте искусством движения благодаря невиданному ранее сочетанию скорости, разрешения и точности.

Свадьба

Безграничные чувства. Деликатные жесты. Раскройте силу сокровенных моментов благодаря высокоточному управлению и потрясающей резкости.

Мода

Выходите за рамки. Играйте по собственным правилам. Когда ваши возможности фотосъемки практически безграничны, результаты будут не просто впечатляющими. Они станут легендарными.

Видео

Невозможно остаться равнодушным. При съемке полнокадровых видеороликов в формате 4K/UHD вам не нужно беспокоиться по поводу кроп-фактора: созданные вами сюжеты будут не просто отличными. Они не будут уступать кинофильмам.

Подключение

Снимайте больше. Ждите меньше. Фотокамера D850 оптимизирует рабочий процесс благодаря высокой скорости передачи данных и возможности беспроводного подключения.

Порт USB 3.0 фотокамеры позволяет с высокой скоростью передавать большое количество данных, что является идеальным решением для съемки с проводным соединением. Для сверхскоростного беспроводного подключения и подключения Ethernet можно использовать фотокамеру D850 в паре с дополнительным устройством WT-7A. Этот беспроводной передатчик позволяет передавать файлы на FTP-сервер или компьютер со скоростями до 866,7 Мбит/с. Также вы можете быстро загружать высококачественные изображения в формате JPEG на свои страницы в социальных сетях или в защищенные онлайн-галереи с помощью приложения SnapBridge. Это идеальный вариант, когда вам нужно показать клиенту, находящемуся на другом конце света, как продвигается съемка. SnapBridge также дает возможность без усилий добавлять к снимкам геотеги.

Поддержка SnapBridge

Фотокамера поддерживает подключение через Bluetooth® и Wi-Fi® только при использовании приложения SnapBridge.¹ ² Для использования с этой фотокамерой приложение SnapBridge от компании Nikon необходимо установить на совместимом интеллектуальном устройстве.

Системные требования: Android 5.0 или более поздней версии, iOS 8.4 или более поздней версии, устройство с Bluetooth® 4.0 или более поздней версии¹.