Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Зеркальный фотоаппарат Nikon D800e MB-D12 Battery Grip Kit (состояние 4) (б/у)

  • D800e MB-D12 Battery Grip Kit (состояние 4)
  • D800e MB-D12 Battery Grip Kit (состояние 4)
  • D800e MB-D12 Battery Grip Kit (состояние 4)
  • D800e MB-D12 Battery Grip Kit (состояние 4)
  • D800e MB-D12 Battery Grip Kit (состояние 4)
  • D800e MB-D12 Battery Grip Kit (состояние 4)
  • D800e MB-D12 Battery Grip Kit (состояние 4)
  • D800e MB-D12 Battery Grip Kit (состояние 4)
  • D800e MB-D12 Battery Grip Kit (состояние 4)
  • D800e MB-D12 Battery Grip Kit (состояние 4)
  • D800e MB-D12 Battery Grip Kit (состояние 4)
  • D800e MB-D12 Battery Grip Kit (состояние 4)
  • D800e MB-D12 Battery Grip Kit (состояние 4)
  • D800e MB-D12 Battery Grip Kit (состояние 4)
  • D800e MB-D12 Battery Grip Kit (состояние 4)
  • D800e MB-D12 Battery Grip Kit (состояние 4)
  • D800e MB-D12 Battery Grip Kit (состояние 4)
  • D800e MB-D12 Battery Grip Kit (состояние 4)
  • D800e MB-D12 Battery Grip Kit (состояние 4)
Код товара:УТ-00090527
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-01-03/02

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Nikon D800e MB-D12 Battery Grip Kit

Код товара: 155527

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4
Пробег: 188 000
S/n: 2001025/2063702
Комплектация: Камера, аккумулятор оригинал, зарядное устройство оригинал, байонетная крышка оригинал, шейный ремень оригинал.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.