Зеркальный фотоаппарат Nikon D800e MB-D12 Battery Grip Kit (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00090527 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-01-03/02 Код товара: УТ-00090527 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-01-03/02 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Все характеристики Nikon D800e MB-D12 Battery Grip Kit Код товара: 155527



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4

Пробег: 188 000

S/n: 2001025/2063702

Комплектация: Камера, аккумулятор оригинал, зарядное устройство оригинал, байонетная крышка оригинал, шейный ремень оригинал.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Описание Nikon D800e MB-D12 Battery Grip Kit Код товара: 155527



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4

Пробег: 188 000

S/n: 2001025/2063702

Комплектация: Камера, аккумулятор оригинал, зарядное устройство оригинал, байонетная крышка оригинал, шейный ремень оригинал.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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