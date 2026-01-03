Зеркальный фотоаппарат Nikon D800e MB-D12 Battery Grip Kit (состояние 4) (б/у)
Код товара:УТ-00090527
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-01-03/02
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыЗеркальная
Формат матрицыПолный кадр, 35 мм
Описание
Nikon D800e MB-D12 Battery Grip Kit
Код товара: 155527
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4
Пробег: 188 000
S/n: 2001025/2063702
Комплектация: Камера, аккумулятор оригинал, зарядное устройство оригинал, байонетная крышка оригинал, шейный ремень оригинал.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.