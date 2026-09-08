Зеркальный фотоаппарат Nikon D750 Body (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00097014 Артикул: б/у-РнД К 2026-09-08/1 Код товара: УТ-00097014 Артикул: б/у-РнД К 2026-09-08/1 Код товара: 162014 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Легкие следы эксплуатации.

Пробег:118637

S/n: 6144738

Комплектация: Фотоаппарат, АКБ, крышка байонета,ремень.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. --- 🔥 Выгодный Тrаdе-In ✈️ Бесплатная доставка ТК СДЭК по всей России 🏪 Самовывоз без предоплаты из розничных фотомагазинов ❗ Обязательно резервируйте товар и цену: напишите, пожалуйста, нам в сообщения – ФИО, контактный номер телефона и адрес доставки. ☎ Звоните и заказывайте!

--- Товар не найден Задать вопрос Описание Код товара: 162014 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Легкие следы эксплуатации.

Пробег:118637

S/n: 6144738

Комплектация: Фотоаппарат, АКБ, крышка байонета,ремень.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. --- 🔥 Выгодный Тrаdе-In ✈️ Бесплатная доставка ТК СДЭК по всей России 🏪 Самовывоз без предоплаты из розничных фотомагазинов ❗ Обязательно резервируйте товар и цену: напишите, пожалуйста, нам в сообщения – ФИО, контактный номер телефона и адрес доставки. ☎ Звоните и заказывайте!

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