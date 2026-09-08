Зеркальный фотоаппарат Nikon D750 Body (состояние 4) (б/у)
Код товара:УТ-00097014
Артикул:б/у-РнД К 2026-09-08/1
Товар не найден
Описание
Код товара: 162014
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Легкие следы эксплуатации.
Пробег:118637
S/n: 6144738
Комплектация: Фотоаппарат, АКБ, крышка байонета,ремень.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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