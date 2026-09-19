Зеркальный фотоаппарат Nikon D5600 Kit 18-55mm G VR (состояние 4+) (б/у)
Код товара:УТ-00097433
Артикул:б/у-РнД 2026-09-19/2
Товар не найден
Описание
Код товара: 162433
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Следы эксплуатации, без выраженных дефектов.
Пробег: 79467
S/n: 6109200
Комплектация: Фотоаппарат, крышка, АКБ, ЗУ, ремень,коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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