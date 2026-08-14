Зеркальный фотоаппарат Nikon D5000 Body (состояние 4) (б/у)
Код товара:УТ-00096272
Артикул:б/у-Крд 2026-08-14/2
Код товара:УТ-00096272
Артикул:б/у-Крд 2026-08-14/2
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыЗеркальная
Формат матрицыAPS-C
Код товара:161272
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:4
Пробег: 26 431
S/n:6608956
Комплектация: камера, зарядное устройство ( не ориг) нашейный ремень
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:4
Пробег: 26 431
S/n:6608956
Комплектация: камера, зарядное устройство ( не ориг) нашейный ремень
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.