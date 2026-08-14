Зеркальный фотоаппарат Nikon D5000 Body (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00096272 Артикул: б/у-Крд 2026-08-14/2 Код товара: УТ-00096272 Артикул: б/у-Крд 2026-08-14/2 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы APS-C Все характеристики Код товара:161272 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:4

Пробег: 26 431

S/n:6608956

Комплектация: камера, зарядное устройство ( не ориг) нашейный ремень

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы APS-C Описание Код товара:161272 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:4

Пробег: 26 431

S/n:6608956

Комплектация: камера, зарядное устройство ( не ориг) нашейный ремень

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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