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Зеркальный фотоаппарат Nikon D5000 Body (состояние 4) (б/у)

  • D5000 Body (состояние 4)
  • D5000 Body (состояние 4)
  • D5000 Body (состояние 4)
  • D5000 Body (состояние 4)
  • D5000 Body (состояние 4)
  • D5000 Body (состояние 4)
  • D5000 Body (состояние 4)
  • D5000 Body (состояние 4)
  • D5000 Body (состояние 4)
  • D5000 Body (состояние 4)
  • D5000 Body (состояние 4)
Код товара:УТ-00096272
Артикул:б/у-Крд 2026-08-14/2

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара:161272

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:4
Пробег: 26 431
S/n:6608956
Комплектация: камера, зарядное устройство ( не ориг) нашейный ремень
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.