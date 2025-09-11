Зеркальный фотоаппарат Nikon D3300 Body (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00087619 Артикул: б/у-ЗВ39 К 2025-09-11/1 Код товара: УТ-00087619 Артикул: б/у-ЗВ39 К 2025-09-11/1 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы APS-C Все характеристики Код товара: 152619 Число эффективных мегапикселей матрицы: 24.2

Физический размер матрицы: 22.3 х 14.9 мм

Формат матрицы: APS-C

Кроп-фактор: 1.6 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Нет наглазника, отходит резинка в месте хвата, следы эксплуатации. Пробег: 52200 кадров

Комплектация: камера, АКБ, ЗУ, ремень.

Гарантия 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы APS-C Описание Код товара: 152619 Число эффективных мегапикселей матрицы: 24.2

Физический размер матрицы: 22.3 х 14.9 мм

Формат матрицы: APS-C

Кроп-фактор: 1.6 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Нет наглазника, отходит резинка в месте хвата, следы эксплуатации. Пробег: 52200 кадров

Комплектация: камера, АКБ, ЗУ, ремень.

Гарантия 90 дней. Видео Наш обзор

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