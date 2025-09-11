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Зеркальный фотоаппарат Nikon D3300 Body (состояние 4) (б/у)

  • D3300 Body (состояние 4)
  • D3300 Body (состояние 4)
  • D3300 Body (состояние 4)
  • D3300 Body (состояние 4)
  • D3300 Body (состояние 4)
  • D3300 Body (состояние 4)
  • D3300 Body (состояние 4)
  • D3300 Body (состояние 4)
  • D3300 Body (состояние 4)
  • D3300 Body (состояние 4)
  • D3300 Body (состояние 4)
  • D3300 Body (состояние 4)
  • D3300 Body (состояние 4)
  • D3300 Body (состояние 4)
  • D3300 Body (состояние 4)
  • D3300 Body (состояние 4)
  • D3300 Body (состояние 4)
  • D3300 Body (состояние 4)
  • D3300 Body (состояние 4)
Код товара:УТ-00087619
Артикул:б/у-ЗВ39 К 2025-09-11/1

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: 152619

Число эффективных мегапикселей матрицы: 24.2
Физический размер матрицы: 22.3 х 14.9 мм
Формат матрицы: APS-C
Кроп-фактор: 1.6

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Нет наглазника, отходит резинка в месте хвата, следы эксплуатации.

Пробег: 52200 кадров
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ, ремень.
Гарантия 90 дней.