Зеркальный фотоаппарат Nikon D3300 Body (состояние 4) (б/у)
Код товара:УТ-00087619
Артикул:б/у-ЗВ39 К 2025-09-11/1
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыЗеркальная
Формат матрицыAPS-C
Описание
Код товара: 152619
Число эффективных мегапикселей матрицы: 24.2
Физический размер матрицы: 22.3 х 14.9 мм
Формат матрицы: APS-C
Кроп-фактор: 1.6
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Нет наглазника, отходит резинка в месте хвата, следы эксплуатации.
Пробег: 52200 кадров
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ, ремень.
Гарантия 90 дней.