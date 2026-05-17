Зеркальный фотоаппарат Nikon D3200 Body (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00093966 Артикул: б/у-П72 К 2026-05-17 Код товара: УТ-00093966 Артикул: б/у-П72 К 2026-05-17 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы APS-C Все характеристики Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Cледы эксплуатации. потертости на корпусе, дисплее, трещина на корпусе снизу.

Пробег: 47000 кадров.

S/n: 6168370

Комплектация: Камера, зу, акб, ремень.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы APS-C Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Cледы эксплуатации. потертости на корпусе, дисплее, трещина на корпусе снизу.

Пробег: 47000 кадров.

S/n: 6168370

Комплектация: Камера, зу, акб, ремень.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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