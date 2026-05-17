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Зеркальный фотоаппарат Nikon D3200 Body (состояние 4) (б/у)

  • D3200 Body (состояние 4)
  • D3200 Body (состояние 4)
  • D3200 Body (состояние 4)
  • D3200 Body (состояние 4)
  • D3200 Body (состояние 4)
  • D3200 Body (состояние 4)
  • D3200 Body (состояние 4)
  • D3200 Body (состояние 4)
  • D3200 Body (состояние 4)
  • D3200 Body (состояние 4)
  • D3200 Body (состояние 4)
  • D3200 Body (состояние 4)
  • D3200 Body (состояние 4)
  • D3200 Body (состояние 4)
  • D3200 Body (состояние 4)
Код товара:УТ-00093966
Артикул:б/у-П72 К 2026-05-17

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Cледы эксплуатации. потертости на корпусе, дисплее, трещина на корпусе снизу.
Пробег: 47000 кадров.
S/n: 6168370
Комплектация: Камера, зу, акб, ремень.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.