Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Компактный фотоаппарат Nikon Coolpix P510 (состояние 4) (б/у)

  • Coolpix P510 (состояние 4)
  • Coolpix P510 (состояние 4)
  • Coolpix P510 (состояние 4)
  • Coolpix P510 (состояние 4)
  • Coolpix P510 (состояние 4)
  • Coolpix P510 (состояние 4)
  • Coolpix P510 (состояние 4)
  • Coolpix P510 (состояние 4)
  • Coolpix P510 (состояние 4)
  • Coolpix P510 (состояние 4)
  • Coolpix P510 (состояние 4)
  • Coolpix P510 (состояние 4)
  • Coolpix P510 (состояние 4)
Код товара:УТ-00096963
Артикул:б/у-Н1 К 2026-09-06/2

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Nikon Coolpix P510 - с.н. 40016028 (состояние 4)
УТ-00096963

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4; царапины и потёртости корпуса дисплея,деформация резинки хвата, отсутствует резинка под палец.;
S/n:40016028;
Комплектация: акб, USB кабель, крышка для объектива, ремень, сумка;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.