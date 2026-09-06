Компактный фотоаппарат Nikon Coolpix P510 (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00096963 Артикул: б/у-Н1 К 2026-09-06/2 Код товара: УТ-00096963 Артикул: б/у-Н1 К 2026-09-06/2 Nikon Coolpix P510 - с.н. 40016028 (состояние 4)

УТ-00096963



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4; царапины и потёртости корпуса дисплея,деформация резинки хвата, отсутствует резинка под палец.;

S/n:40016028;

Комплектация: акб, USB кабель, крышка для объектива, ремень, сумка;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Nikon Coolpix P510 - с.н. 40016028 (состояние 4)

УТ-00096963



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4; царапины и потёртости корпуса дисплея,деформация резинки хвата, отсутствует резинка под палец.;

S/n:40016028;

Комплектация: акб, USB кабель, крышка для объектива, ремень, сумка;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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