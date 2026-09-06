Компактный фотоаппарат Nikon Coolpix P510 (состояние 4) (б/у)
Код товара:УТ-00096963
Артикул:б/у-Н1 К 2026-09-06/2
Товар не найден
Описание
Nikon Coolpix P510 - с.н. 40016028 (состояние 4)
УТ-00096963
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4; царапины и потёртости корпуса дисплея,деформация резинки хвата, отсутствует резинка под палец.;
S/n:40016028;
Комплектация: акб, USB кабель, крышка для объектива, ремень, сумка;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.