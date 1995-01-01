Nikon Coolpix P1100 – это довольно скромное обновление снятого с производства Coolpix P1000. Разъем USB micro B в соответствии с требованиями Евросоюза был заменен на USB Type C, Bluetooth модуль обновлен с 4.1 до 5.1, добавлены такие функции как режим съемки фейерверков и шумоподавление при длительных выдержках. На этом, по большому счету, все.

Камера, как и прежде, обладает уникальным 125-кратным оптическим зумом, максимальное фокусное расстояние в 35-мм эквиваленте – 3000 мм (при этом дополнительно доступен 2х цифровой зум). Аналогичного увеличения с зеркальными или беззеркальными камерами можно добиться только при установке камеры на спортивную зрительную трубу или телескоп через специальный адаптер (фокусироваться при этом придется вручную).

По электронной начинке P1100 сегодня выглядит довольно устаревшим – нет фазового фокуса, нет функции распознавания и отслеживания объектов, при установке большой кратности увеличения наилучшие результаты получаются при съемке неподвижных или медленно передвигающихся объектов. Небольшая матрица формата 1/2.3" не может обеспечить такого же качества изображения как у современных беззеркальных камер. Кроме того, при съемке с максимальной или близкой к максимальной кратности зума резкость изображения снижают естественные причины: тепловые потоки воздуха, пыль, испарения воды и так далее. Тем не менее, Nikon Coolpix P1100 может быть интересен в своей специфической нише камеры-суперзума. P1100 умеет не только фотографировать, но и снимать видео с разрешением UHD 4K.

Ниже мы приводим описание производителя для Coolpix P1000:

Лунные пейзажи. Дикая природа. Самолет в небе. Самый большой в мире¹ 125-кратный оптический зум с диапазоном фокусных расстояний от 24 до 3000 мм делает достижимыми даже самые удаленные объекты². Функция цифрового зума Dynamic Fine Zoom увеличивает фокусное расстояние до 6000 мм, что эквивалентно 250-кратному зуму.² ³ Возьмите в кадр сцену целиком на широком угле или с помощью зума сосредоточьтесь на мельчайших деталях. Можно даже снять кратеры на Луне.

Получайте резкие снимки даже на очень больших фокусных расстояниях благодаря объективу NIKKOR с большой светосилой f/2,8, матрице разрешением 16 мегапикселей и поддержке формата RAW. Чувствительная КМОП-матрица с обратной подсветкой и светосильный объектив NIKKOR с максимальной диафрагмой f/2,8 позволяют свободно снимать при слабом освещении. Передовые технологии, которые Nikon применяет в своих объективах, и мощный процессор обработки изображений EXPEED снижают уровень искажений даже при большом зуме. Быстрая система автофокусировки позволяет снимать со скоростью до 7 кадров в секунду. Благодаря поддержке формата RAW можно сохранять и экспортировать несжатые файлы изображений для последующей обработки в фоторедакторе.

Под любым углом

Компонуйте красивый кадр с помощью электронного видоискателя высокого разрешения и большого экрана с переменным углом наклона. Электронный видоискатель сверхвысокого разрешения (прибл. 2360 тыс. точек) дает четкую и детальную картинку даже в условиях яркого освещения. А ЖК-монитор диагональю 3,2" и разрешением 921 тыс. точек можно наклонить или повернуть почти в любом направлении. Датчик видоискателя автоматически переключает изображение с монитора на электронный видоискатель, когда вы подносите камеру к лицу.

Видеоролики 4К супертелефото

Снимайте потрясающие видеоролики с разрешением 4K/UHD и стереозвуком. Запуск ракеты. Первый полет орленка из гнезда вдалеке. Записывайте видеоролики в формате 4K/UHD 30p или Full HD (1080p) с частотой кадров до 60p. Фотокамера поддерживает передачу чистого сигнала через HDMI, что позволяет выводить изображение на внешний монитор прямо во время съемки. А микрофонный разъем дает возможность подключить внешний микрофон для записи чистого звука. Фотокамера поддерживает режим съемки «Интервальный видеоролик» — последовательность быстро сменяющих друг друга кадров пейзажа, снятых с уникальных ракурсов. А цейтраферная видеосъемка идеально подойдет для записи бегущих облаков, следов звезд и прохождения луны по ночному небу.

Четкие изображения

Функция подавления вибраций (VR) компенсирует дрожание фотокамеры. Получайте четкие снимки и видеоролики даже при съемке с рук на большом фокусном расстоянии. Система оптического подавления вибраций Dual Detect Optical VR от Nikon позволяет снимать с выдержкой на пять ступеней длиннее обычной⁴. Дрожание фотокамеры сводится к минимуму даже при недостаточном освещении, а снимки и видеоролики получаются резкими и хорошо экспонированными. Активный режим подавления вибраций стабилизирует изображение в видоискателе и на мониторе, что особенно важно при съемке на ходу. Вы сможете идеально скомпоновать кадр, даже снимая парящих птиц из движущейся машины или выныривающих китов с борта катера.

Делитесь эмоциями. Оставайтесь на связи благодаря SnapBridge

Оставляйте вашу фотокамеру постоянно подключенной к смарт-устройству, чтобы синхронизировать фотографии во время съемки и мгновенно делиться ими. Используйте смарт-устройство для дистанционной съемки. Приложение SnapBridge от Nikon поддерживает постоянное подключение фотокамеры к смарт-устройству через Bluetooth® low energy⁵. Синхронизируйте фотографии с устройством во время съемки без повторного подключения. Вручную переносите видеоролики с фотокамеры благодаря встроенному модулю Wi-Fi®⁶. SnapBridge обновляет данные о местоположении и дату на фотокамере с помощью функции GPS на смарт-устройстве. Так вам будет легко проследить свой маршрут. С помощью этого приложения можно также использовать смарт-устройство для управления зумом и спуском затвора.

Держите объект в кадре

Большая рукоятка и удобно расположенные элементы управления делают настройку зума быстрой и плавной. Что бы ни таило небо — вы будете к этому готовы. Удобная рукоятка позволяет надежно удерживать фотокамеру, а выдвигать объектив можно, нажимая большим пальцем на боковой рычажок зуммирования. Нажатие кнопки возврата зуммирования мгновенно переводит объектив в широкоугольное положение, чтобы быстро найти объект, «выпавший» из кадра. Эта фотокамера COOLPIX весит почти в четыре раза меньше, чем обычная зеркальная фотокамера с супертелеобъективом. Малый вес (всего 1,4 кг) значительно упрощает съемку с рук.

Снимайте с подсветкой. Снимайте со звуком. Для любой ситуации найдутся подходящие принадлежности Nikon.

«Горячий» башмак фотокамеры позволяет устанавливать вспышки Speedlight, например компактную вспышку SB-700, которая поможет получить сбалансированные снимки при сложном освещении. Стереомикрофон ME-1 и беспроводной микрофон ME-W1 гарантируют кристально чистый звук.

¹ По состоянию на 10 июля 2018 г.

² Эквивалент 35 мм.

³ Увеличение с помощью функции Dynamic Fine Zoom рассчитано при использовании оптического зума в максимальном широкоугольном положении объектива.

⁴ Согласно стандартам CIPA.

⁵ Текстовая марка и логотипы Bluetooth® — зарегистрированные товарные знаки корпорации Bluetooth SIG. Корпорация Nikon и ее дочерние компании используют их по лицензии.

⁶ Wi-Fi® и логотип Wi-Fi CERTIFIED — зарегистрированные товарные знаки Wi-Fi Alliance.