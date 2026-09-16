Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Объектив Nikon Ai-S 28mm f/2.8 Nikkor (состояние 4) (б/у)

  • Ai-S 28mm f/2.8 Nikkor (состояние 4)
  • Ai-S 28mm f/2.8 Nikkor (состояние 4)
  • Ai-S 28mm f/2.8 Nikkor (состояние 4)
  • Ai-S 28mm f/2.8 Nikkor (состояние 4)
  • Ai-S 28mm f/2.8 Nikkor (состояние 4)
  • Ai-S 28mm f/2.8 Nikkor (состояние 4)
  • Ai-S 28mm f/2.8 Nikkor (состояние 4)
  • Ai-S 28mm f/2.8 Nikkor (состояние 4)
  • Ai-S 28mm f/2.8 Nikkor (состояние 4)
  • Ai-S 28mm f/2.8 Nikkor (состояние 4)
  • Ai-S 28mm f/2.8 Nikkor (состояние 4)
Код товара:УТ-00097352
Артикул:б/у-БУМ 2026-09-16/7

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Код товара: 162352

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Следы эксплуатации.
S/n: 2071565
Комплектация: Объектив, крышки.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.