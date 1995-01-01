Описание

Этот супертелеобъектив Nikon AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR идеально подходит для репортажной фотосъемки, а также запечатления удаленных объектов во время съемки соревнований по легкой атлетике, зимним и водным видам спорта. Данный высококачественный объектив оснащен специальным индивидуально настроенным 1,25-кратным телеконвертором, который увеличивает фокусное расстояние до 1000 мм с эффективной максимальной диафрагмой f/7 и при этом сохраняет превосходные оптические характеристики.

Надежный корпус, выполненный из магниевого сплава, и два флюоритовых элемента позволяют значительно уменьшить вес объектива и перенести центр тяжести в его заднюю часть, что обеспечивает удобство и хороший баланс при съемке. В сравнении с обычными элементами или элементами из стекла ED флюоритовые элементы обеспечивают более высокую прозрачность оптики и более низкую дисперсию.

Электромагнитное управление диафрагмой гарантирует более точный контроль над скругленными лепестками диафрагмы, а также повышенную стабильность автоматического контроля экспозиции во время непрерывной съемки. Функция подавления вибраций компенсирует эффект дрожания фотокамеры, позволяя использовать выдержки на четыре ступени длиннее обычных.