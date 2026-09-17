Объектив Nikon AF-S 70-300mm f/4.5-5.6 G ED VR (состояние 5-) (б/у)

<









>





Код товара: УТ-00097356 Артикул: б/у-НСК 2026-09-17/1 Код товара: УТ-00097356 Артикул: б/у-НСК 2026-09-17/1 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-. незначительные следы эксплуатации.

S/n: 2073910

Комплектация: коробка, бленда, кофр, крышки.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-. незначительные следы эксплуатации.

S/n: 2073910

Комплектация: коробка, бленда, кофр, крышки.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.