Объектив Nikon AF-S 70-300mm f/4.5-5.6 G ED VR (состояние 5-) (б/у)
Код товара:УТ-00097356
Артикул:б/у-НСК 2026-09-17/1
Код товара:УТ-00097356
Артикул:б/у-НСК 2026-09-17/1
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-. незначительные следы эксплуатации.
S/n: 2073910
Комплектация: коробка, бленда, кофр, крышки.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-. незначительные следы эксплуатации.
S/n: 2073910
Комплектация: коробка, бленда, кофр, крышки.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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