Объектив Nikon AF-S 50mm f/1.8G (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00093300 Артикул: б/у-СПб 2026-04-25/Ф07-2 Код товара: УТ-00093300 Артикул: б/у-СПб 2026-04-25/Ф07-2 Объектив, система Nikon F Тип б/у товара Объективы Все характеристики Nikon AF-S 50mm f/1.8G Код товара: 158300 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

Комплектация: Объектив, крышка передняя, крышка задняя, бленда.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Nikon F Тип б/у товара Объективы Описание Nikon AF-S 50mm f/1.8G Код товара: 158300 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

Комплектация: Объектив, крышка передняя, крышка задняя, бленда.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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