Объектив Nikon AF-S 50mm f/1.8G (состояние 5) (б/у)
Код товара:УТ-00097432
Артикул:б/у-РнД К 2026-09-19/1
Товар не найден
Описание
Код товара: 162432
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Легкие следы эксплуатации.
Пробег:
S/n: 2493361
Комплектация: Обьектив, передняя и задняя крышки, бленда.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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