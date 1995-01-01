Описание

Размер имеет значение, и вес тоже, особенно когда вы собираетесь в очередную поездку или целый день снимаете спортивные соревнования. Новый NIKON 500mm f/5.6E PF весит в 2 раза меньше среднего 500-мм объектива (по сути, он немногим больше, чем 70-200/2.8). И все благодаря революционной разработке компании Nikon: фазовой линзе Френеля в оптической схеме. Этот элемент в сочетании с обычными линзами также обеспечивает исключительно эффективное исправление хроматических аберраций и подавление бликов. Кроме того, объектив бритвенно резок – в этом можно убедиться из графика MTF.

Да, вы теряете 1 ступень по экспозиции (в сравнении с 500mm f/4), но при таком фокусном расстоянии это не так важно: f/5.6 обеспечит прекрасное размытие фона и достаточный уровень освещенности для задействования всех датчиков автофокуса. Оптический стабилизатор с эффективностью 4 ступени экспозиции позволяет не использовать штатив (за исключением, конечно, ночной съемки и сумерек). Режим Sport предназначен для съемки быстро и хаотично движущихся объектов, заставляющих фотографа резко перемещать объектив.

Nikkor 500mm f/5.6E PF обладает всеми необходимыми элементами профессионального сверхдлиннофокусного объектива: здесь есть кольцевой ультразвуковой мотор, ограничитель диапазона фокусировки и режим Memory Recall, в котором фокус можно моментально вернуть на заранее заданное расстояние одним нажатием кнопки. Благодаря общему снижению размеров оптики, фокусировочная группа также стала легче и передвигается быстрее. Объектив защищен от проникновения пыли и брызг воды, а передняя линза покрыта фторсодержащим покрытием, отталкивающим пыль, воду и масляные жидкости.

Объектив совместим с телеконвертерами Nikon TC-14E III (с сохранением автофокуса по центральным точкам), а также с переходником FTZ (для использования с беззеркальными камерами Nikon Z-серии). В качестве дополнительного аксессуара планируется выпустить коллиматорный прицел DF-M1, который будет устанавливаться в горячий башмак камеры. Прицел DF-M1 обеспечивает более широкий угол зрения, что позволяет надежнее удерживать объект и не терять его из вида при резкой смене траектории.