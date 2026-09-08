Объектив Nikon AF-S 35mm f/1.8G DX (состояние 4) (б/у)
Код товара:УТ-00097015
Артикул:б/у-РнД 2026-09-08/2
Товар не найден
Описание
Код товара: 162015
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Легкие следы эксплуатации.
Пробег:
S/n: 3518639
Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
---
🔥 Выгодный Тrаdе-In
✈️ Бесплатная доставка ТК СДЭК по всей России
🏪 Самовывоз без предоплаты из розничных фотомагазинов
❗ Обязательно резервируйте товар и цену: напишите, пожалуйста, нам в сообщения – ФИО, контактный номер телефона и адрес доставки.
☎ Звоните и заказывайте!
---