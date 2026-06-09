Объектив Nikon AF-S 16-80mm f/2.8-4E ED VR DX (состояние 4) (б/у)

<

















>













Код товара: УТ-00094524 Артикул: б/у-Н1 К 2026-06-09/1 Код товара: УТ-00094524 Артикул: б/у-Н1 К 2026-06-09/1 Код товара: УТ-00094524 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4; микро царапины на передней линзе, пыль внутри корпуса;

S/n:921992;

Комплектация: крышки, бленда, коробка;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Код товара: УТ-00094524 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4; микро царапины на передней линзе, пыль внутри корпуса;

S/n:921992;

Комплектация: крышки, бленда, коробка;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.