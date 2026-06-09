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Объектив Nikon AF-S 16-80mm f/2.8-4E ED VR DX (состояние 4) (б/у)

  • AF-S 16-80mm f/2.8-4E ED VR DX (состояние 4)
  • AF-S 16-80mm f/2.8-4E ED VR DX (состояние 4)
  • AF-S 16-80mm f/2.8-4E ED VR DX (состояние 4)
  • AF-S 16-80mm f/2.8-4E ED VR DX (состояние 4)
  • AF-S 16-80mm f/2.8-4E ED VR DX (состояние 4)
  • AF-S 16-80mm f/2.8-4E ED VR DX (состояние 4)
  • AF-S 16-80mm f/2.8-4E ED VR DX (состояние 4)
  • AF-S 16-80mm f/2.8-4E ED VR DX (состояние 4)
  • AF-S 16-80mm f/2.8-4E ED VR DX (состояние 4)
  • AF-S 16-80mm f/2.8-4E ED VR DX (состояние 4)
  • AF-S 16-80mm f/2.8-4E ED VR DX (состояние 4)
  • AF-S 16-80mm f/2.8-4E ED VR DX (состояние 4)
  • AF-S 16-80mm f/2.8-4E ED VR DX (состояние 4)
  • AF-S 16-80mm f/2.8-4E ED VR DX (состояние 4)
  • AF-S 16-80mm f/2.8-4E ED VR DX (состояние 4)
Код товара:УТ-00094524
Артикул:б/у-Н1 К 2026-06-09/1

Товар не найден

Характеристики
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Описание
Видео

Описание

Код товара: УТ-00094524

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4; микро царапины на передней линзе, пыль внутри корпуса;
S/n:921992;
Комплектация: крышки, бленда, коробка;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.