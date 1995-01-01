Бинокли ACULON A211: превосходные оптические характеристики по привлекательной цене. Линзы с многослойным просветляющим покрытием и объективы большого диаметра обеспечивают очень яркое изображение и широкое поле зрения. Важный вклад в качество изображения также вносят асферические линзы, используемые в окулярах.
- Объективы большого диаметра способствуют повышению яркости изображения и расширяют поле зрения
- Линзы с многослойным просветляющим покрытием повышают яркость и резкость изображения
- Асферические линзы в окуляре устраняют искажения по всему полю зрения.
- Поворотно-выдвижные резиновые наглазники помогают правильно расположить окуляр относительно глаз
- Резиновое покрытие обеспечивает защиту от ударов и надежный, удобный захват
- Адаптер для штатива в комплекте