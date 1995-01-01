Бинокль Nikon Aculon A211 8-18x42

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Код товара: УТ-00068137 Артикул: # BAA817SA Код товара: УТ-00068137 Артикул: # BAA817SA Диаметр линз, мм 42 Кратность увеличения 8-18 Угол поля зрения 4.6 Поле зрения на расстоянии 1000 м 80 Диаметр выходного зрачка, мм 5.3 Относительная яркость 28.1 Минимальное расстояние фокусировки, м 13 Расстояние между окулярами, мм 56 - 72 Вынесенная окулярная точка, мм 9.8 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Диаметр линз, мм 42 Кратность увеличения 8-18 Угол поля зрения 4.6 Поле зрения на расстоянии 1000 м 80 Диаметр выходного зрачка, мм 5.3 Относительная яркость 28.1 Минимальное расстояние фокусировки, м 13 Расстояние между окулярами, мм 56 - 72 Вынесенная окулярная точка, мм 9.8 Призма Порро (BaK-4) Физические характеристики Вес 825 г Комплектация чехол, ремень, крышки линз Размеры 163 х 185 мм Инструкции и документы Инструкция по эксплуатации Описание Бинокли ACULON A211: превосходные оптические характеристики по привлекательной цене. Линзы с многослойным просветляющим покрытием и объективы большого диаметра обеспечивают очень яркое изображение и широкое поле зрения. Важный вклад в качество изображения также вносят асферические линзы, используемые в окулярах. Объективы большого диаметра способствуют повышению яркости изображения и расширяют поле зрения

Линзы с многослойным просветляющим покрытием повышают яркость и резкость изображения

Асферические линзы в окуляре устраняют искажения по всему полю зрения.

Поворотно-выдвижные резиновые наглазники помогают правильно расположить окуляр относительно глаз

Резиновое покрытие обеспечивает защиту от ударов и надежный, удобный захват

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