Бинокль Nikon Aculon A211 7x50
Код товара:УТ-00068132
Артикул:# BAA813SA
Товар не найден
Характеристики
Диаметр линз, мм50
Кратность увеличения7
Угол поля зрения6.4
Поле зрения на расстоянии 1000 м112
Диаметр выходного зрачка, мм7.1
Относительная яркость50.4
Сумеречный фактор18.7
Минимальное расстояние фокусировки, м8
Расстояние между окулярами, мм56 - 72
Вынесенная окулярная точка, мм17.6
ПризмаПорро
Вес905 г
Комплектациячехол, ремень на шею, 2 крышки объектива, 1 спаренная крышка окуляров
Размеры197 х 180 х 68 мм
Описание
Бинокли ACULON A211: превосходные оптические характеристики по привлекательной цене. Линзы с многослойным просветляющим покрытием и объективы большого диаметра обеспечивают очень яркое изображение и широкое поле зрения. Важный вклад в качество изображения также вносят асферические линзы, используемые в окулярах.
Основные особенности:
- Объективы большого диаметра способствуют повышению яркости изображения и расширяют поле зрения.
- Линзы с многослойным просветляющим покрытием повышают яркость и резкость изображения.
- Асферические линзы в окуляре устраняют искажения по всему полю зрения.
- Поворотно-выдвижные резиновые наглазники помогают правильно расположить окуляр относительно глаз.
- Резиновое покрытие обеспечивает защиту от ударов и надежный, удобный захват.
- Предусмотрена возможность установки на штатив.