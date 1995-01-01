Бинокль Nikon Aculon A211 7x35 (уцененный)
Код товара:УТ-00068524
Артикул:# BAA810SA (у)
Товар не найден
Характеристики
Диаметр линз, мм35
Кратность увеличения7
Поле зрения на расстоянии 1000 м163
Относительная яркость25
Сумеречный фактор16
ПризмаПорро
Вес685 г
Комплектациябинокль, крышка окуляров, 2 крышки объективов, ремешок, чехол
Размеры185 х 118 х 62 мм
Описание
Бинокли ACULON A211: превосходные оптические характеристики по привлекательной цене. Линзы с многослойным просветляющим покрытием и объективы большого диаметра обеспечивают очень яркое изображение и широкое поле зрения. Важный вклад в качество изображения также вносят асферические линзы, используемые в окулярах.
- Объективы большого диаметра способствуют повышению яркости изображения и расширяют угол зрения
- Линзы с многослойным просветляющим покрытием повышают яркость и резкость изображения
- Асферические линзы в окуляре устраняют искажения по всему полю зрения
- Поворотно-выдвижные резиновые наглазники помогают правильно расположить окуляр относительно глаз
- Резиновое покрытие обеспечивает защиту от ударов и надежный, удобный захват
- Предусмотрена возможность установки на штатив