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Бинокль Nikon Aculon A211 7x35 (уцененный)

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Код товара: УТ-00068524 Артикул: # BAA810SA (у) Код товара: УТ-00068524 Артикул: # BAA810SA (у) Диаметр линз, мм 35 Кратность увеличения 7 Поле зрения на расстоянии 1000 м 163 Относительная яркость 25 Сумеречный фактор 16 Призма Порро Вес 685 г Комплектация бинокль, крышка окуляров, 2 крышки объективов, ремешок, чехол Размеры 185 х 118 х 62 мм Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Диаметр линз, мм 35 Кратность увеличения 7 Поле зрения на расстоянии 1000 м 163 Относительная яркость 25 Сумеречный фактор 16 Призма Порро Физические характеристики Вес 685 г Комплектация бинокль, крышка окуляров, 2 крышки объективов, ремешок, чехол Размеры 185 х 118 х 62 мм Инструкции и документы Инструкция по эксплуатации Описание Бинокли ACULON A211: превосходные оптические характеристики по привлекательной цене. Линзы с многослойным просветляющим покрытием и объективы большого диаметра обеспечивают очень яркое изображение и широкое поле зрения. Важный вклад в качество изображения также вносят асферические линзы, используемые в окулярах. Объективы большого диаметра способствуют повышению яркости изображения и расширяют угол зрения

Линзы с многослойным просветляющим покрытием повышают яркость и резкость изображения

Асферические линзы в окуляре устраняют искажения по всему полю зрения

Поворотно-выдвижные резиновые наглазники помогают правильно расположить окуляр относительно глаз

Резиновое покрытие обеспечивает защиту от ударов и надежный, удобный захват

Предусмотрена возможность установки на штатив Видео Наш обзор

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