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Бинокль Nikon Aculon A211 7x35

  • Aculon A211 7x35
  • Aculon A211 7x35
  • Aculon A211 7x35
  • Aculon A211 7x35
  • Aculon A211 7x35
  • Aculon A211 7x35
  • Aculon A211 7x35
  • Aculon A211 7x35
  • Aculon A211 7x35
Код товара:УТ-00068129
Артикул:# BAA810SA

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Бинокли ACULON A211: превосходные оптические характеристики по привлекательной цене. Линзы с многослойным просветляющим покрытием и объективы большого диаметра обеспечивают очень яркое изображение и широкое поле зрения. Важный вклад в качество изображения также вносят асферические линзы, используемые в окулярах.

  • Объективы большого диаметра способствуют повышению яркости изображения и расширяют угол зрения
  • Линзы с многослойным просветляющим покрытием повышают яркость и резкость изображения
  • Асферические линзы в окуляре устраняют искажения по всему полю зрения
  • Поворотно-выдвижные резиновые наглазники помогают правильно расположить окуляр относительно глаз
  • Резиновое покрытие обеспечивает защиту от ударов и надежный, удобный захват
  • Предусмотрена возможность установки на штатив