Бинокль Nikon Aculon A211 7x35
Код товара:УТ-00068129
Артикул:# BAA810SA
Товар не найден
Характеристики
Диаметр линз, мм35
Кратность увеличения7
Угол поля зрения9.3
Поле зрения на расстоянии 1000 м163
Диаметр выходного зрачка, мм5
Относительная яркость25
Сумеречный фактор16
Минимальное расстояние фокусировки, м5
Расстояние между окулярами, мм56 - 72
Вынесенная окулярная точка, мм11.8
ПризмаПорро
Вес685 г
Комплектациябинокль, крышка окуляров, 2 крышки объективов, ремешок, чехол
Размеры185 х 118 х 62 мм
Описание
Бинокли ACULON A211: превосходные оптические характеристики по привлекательной цене. Линзы с многослойным просветляющим покрытием и объективы большого диаметра обеспечивают очень яркое изображение и широкое поле зрения. Важный вклад в качество изображения также вносят асферические линзы, используемые в окулярах.
- Объективы большого диаметра способствуют повышению яркости изображения и расширяют угол зрения
- Линзы с многослойным просветляющим покрытием повышают яркость и резкость изображения
- Асферические линзы в окуляре устраняют искажения по всему полю зрения
- Поворотно-выдвижные резиновые наглазники помогают правильно расположить окуляр относительно глаз
- Резиновое покрытие обеспечивает защиту от ударов и надежный, удобный захват
- Предусмотрена возможность установки на штатив