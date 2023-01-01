Бинокль Nikon Aculon A211 7x35
Код товара : УТ-00068129
Артикул : # BAA810SA
16 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
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Описание
Бинокли ACULON A211: превосходные оптические характеристики по привлекательной цене. Линзы с многослойным просветляющим покрытием и объективы большого диаметра обеспечивают очень яркое изображение и широкое поле зрения. Важный вклад в качество изображения также вносят асферические линзы, используемые в окулярах.
- Объективы большого диаметра способствуют повышению яркости изображения и расширяют угол зрения
- Линзы с многослойным просветляющим покрытием повышают яркость и резкость изображения
- Асферические линзы в окуляре устраняют искажения по всему полю зрения
- Поворотно-выдвижные резиновые наглазники помогают правильно расположить окуляр относительно глаз
- Резиновое покрытие обеспечивает защиту от ударов и надежный, удобный захват
- Предусмотрена возможность установки на штатив