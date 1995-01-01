Бинокль Nikon Aculon A211 12x50
Код товара:УТ-00068135
Артикул:# BAA815SA
Товар не найден
Характеристики
Диаметр линз, мм50
Кратность увеличения12
Угол поля зрения5.2
Поле зрения на расстоянии 1000 м91
Диаметр выходного зрачка, мм4.2
Относительная яркость17.6
Сумеречный фактор26.8
Минимальное расстояние фокусировки, м8
Расстояние между окулярами, мм56 - 72
Вынесенная окулярная точка, мм11.5
ПризмаПорро
Вес910 г
Комплектациячехол, ремень, крышка на окуляры, крышка на объективы
Размеры197 х 179 х 68 мм
Описание
Бинокли ACULON A211: превосходные оптические характеристики по привлекательной цене. Линзы с многослойным просветляющим покрытием и объективы большого диаметра обеспечивают очень яркое изображение и широкое поле зрения. Важный вклад в качество изображения также вносят асферические линзы, используемые в окулярах.
- Объективы большого диаметра способствуют повышению яркости изображения и расширяют поле зрения
- Линзы с многослойным просветляющим покрытием повышают яркость и резкость изображения
- Асферические линзы в окуляре устраняют искажения по всему полю зрения
- Поворотно-выдвижные резиновые наглазники помогают правильно расположить окуляр относительно глаз
- Резиновое покрытие обеспечивает защиту от ударов и надежный, удобный захват
- Предусмотрена возможность установки на штатив