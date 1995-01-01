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Бинокль Nikon Aculon A211 12x50

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Код товара: УТ-00068135 Артикул: # BAA815SA Код товара: УТ-00068135 Артикул: # BAA815SA Диаметр линз, мм 50 Кратность увеличения 12 Угол поля зрения 5.2 Поле зрения на расстоянии 1000 м 91 Диаметр выходного зрачка, мм 4.2 Относительная яркость 17.6 Сумеречный фактор 26.8 Минимальное расстояние фокусировки, м 8 Расстояние между окулярами, мм 56 - 72 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Диаметр линз, мм 50 Кратность увеличения 12 Угол поля зрения 5.2 Поле зрения на расстоянии 1000 м 91 Диаметр выходного зрачка, мм 4.2 Относительная яркость 17.6 Сумеречный фактор 26.8 Минимальное расстояние фокусировки, м 8 Расстояние между окулярами, мм 56 - 72 Вынесенная окулярная точка, мм 11.5 Призма Порро Физические характеристики Вес 910 г Комплектация чехол, ремень, крышка на окуляры, крышка на объективы Размеры 197 х 179 х 68 мм Инструкции и документы Инструкция по эксплуатации Описание Бинокли ACULON A211: превосходные оптические характеристики по привлекательной цене. Линзы с многослойным просветляющим покрытием и объективы большого диаметра обеспечивают очень яркое изображение и широкое поле зрения. Важный вклад в качество изображения также вносят асферические линзы, используемые в окулярах. Объективы большого диаметра способствуют повышению яркости изображения и расширяют поле зрения

Линзы с многослойным просветляющим покрытием повышают яркость и резкость изображения

Асферические линзы в окуляре устраняют искажения по всему полю зрения

Поворотно-выдвижные резиновые наглазники помогают правильно расположить окуляр относительно глаз

Резиновое покрытие обеспечивает защиту от ударов и надежный, удобный захват

Предусмотрена возможность установки на штатив Видео Наш обзор

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