Бинокль Nikon Action EX 16x50
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Характеристики
Описание
Основные особенности:
- Высокая кратность увеличения: 16х
- Большое вынос окулярной точки (18 мм), можно использовать в очках
- Призмы Porro из стекла Bak4, линзы с многослойным просветляющим покрытием
- Водонепроницаемый (возможно кратковременное погружение в воду на глубину до 1 м), наполнение азотом
- Прочный обрезиненный корпус, поворотно-выдвижные наглазники
- Центральная фокусировка, регулировка межзрачкового расстояния
- Установка на штатив с помощью адаптера
Линейка классическим биноклей Nikon Action EX на базе призм Порро отличается высоким качеством оптики и строгим дизайном. Все модели обеспечивают наблюдателю яркое изображение по всему полю зрения, с высоким контрастом и без искажений даже на периферийных участках. Бинокль Nikon Action 16x50 EX WP благодаря большой кратности увеличения хорошо подходит для охотников, выслеживающих мелкую дичь, а также для проверки результатов стрельбы на оборудованных стрельбищах. Большой диаметр линз обеспечивает отличную яркость изображения при наблюдении в сумерках или при лунном свете. Бинокль можно установить на штатив через универсальный штативный адаптер (продается отдельно). Заполнение азотом предотвращает внутреннее запотевание (выпадение конденсата) при резком перепаде температур, а герметичный корпус допускает кратковременные погружения в воду на глубину до 1 м.
Характеристики
- Диаметр линз: 50 мм
- Увеличение: 16х
- Угол поля зрения: 3.5°
- Поле зрения на расстоянии 1000 м: 61
- Диаметр выходного зрачка: 3.1 мм
- Относительная яркость: 9.6
- Сумеречный фактор: 28
- Минимальное расстояние фокусировки: 7 м
- Расстояние между окулярами: 56 - 72 мм
- Вынесенная окулярная точка: 18 мм
- Призма: Порро
- Водонепроницаемый: да, кратковременные погружения на глубину до 1 м
- Заполнение азотом: да
- Вес: 1040 г
Комплектация
- Бинокль
- Крышки объективов
- Крышки окуляров
- Ремень на шею
- Чехол