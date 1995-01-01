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Бинокль Nikon Action EX 16x50

Код товара:УТ-00078904
Артикул:# BAA665AA

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Основные особенности:

  • Высокая кратность увеличения: 16х
  • Большое вынос окулярной точки (18 мм), можно использовать в очках
  • Призмы Porro из стекла Bak4, линзы с многослойным просветляющим покрытием
  • Водонепроницаемый (возможно кратковременное погружение в воду на глубину до 1 м), наполнение азотом
  • Прочный обрезиненный корпус, поворотно-выдвижные наглазники
  • Центральная фокусировка, регулировка межзрачкового расстояния
  • Установка на штатив с помощью адаптера

Линейка классическим биноклей Nikon Action EX на базе призм Порро отличается высоким качеством оптики и строгим дизайном. Все модели обеспечивают наблюдателю яркое изображение по всему полю зрения, с высоким контрастом и без искажений даже на периферийных участках. Бинокль Nikon Action 16x50 EX WP благодаря большой кратности увеличения хорошо подходит для охотников, выслеживающих мелкую дичь, а также для проверки результатов стрельбы на оборудованных стрельбищах. Большой диаметр линз обеспечивает отличную яркость изображения при наблюдении в сумерках или при лунном свете. Бинокль можно установить на штатив через универсальный штативный адаптер (продается отдельно). Заполнение азотом предотвращает внутреннее запотевание (выпадение конденсата) при резком перепаде температур, а герметичный корпус допускает кратковременные погружения в воду на глубину до 1 м.

Характеристики

  • Диаметр линз: 50 мм
  • Увеличение: 16х
  • Угол поля зрения: 3.5°
  • Поле зрения на расстоянии 1000 м: 61
  • Диаметр выходного зрачка: 3.1 мм
  • Относительная яркость: 9.6
  • Сумеречный фактор: 28
  • Минимальное расстояние фокусировки: 7 м
  • Расстояние между окулярами: 56 - 72 мм
  • Вынесенная окулярная точка: 18 мм
  • Призма: Порро
  • Водонепроницаемый: да, кратковременные погружения на глубину до 1 м
  • Заполнение азотом: да
  • Вес: 1040 г

Комплектация

  • Бинокль
  • Крышки объективов
  • Крышки окуляров
  • Ремень на шею
  • Чехол