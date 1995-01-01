Основные особенности:

Высокая кратность увеличения: 16х

Большое вынос окулярной точки (18 мм), можно использовать в очках

Призмы Porro из стекла Bak4, линзы с многослойным просветляющим покрытием

Водонепроницаемый (возможно кратковременное погружение в воду на глубину до 1 м), наполнение азотом

Прочный обрезиненный корпус, поворотно-выдвижные наглазники

Центральная фокусировка, регулировка межзрачкового расстояния

Установка на штатив с помощью адаптера

Линейка классическим биноклей Nikon Action EX на базе призм Порро отличается высоким качеством оптики и строгим дизайном. Все модели обеспечивают наблюдателю яркое изображение по всему полю зрения, с высоким контрастом и без искажений даже на периферийных участках. Бинокль Nikon Action 16x50 EX WP благодаря большой кратности увеличения хорошо подходит для охотников, выслеживающих мелкую дичь, а также для проверки результатов стрельбы на оборудованных стрельбищах. Большой диаметр линз обеспечивает отличную яркость изображения при наблюдении в сумерках или при лунном свете. Бинокль можно установить на штатив через универсальный штативный адаптер (продается отдельно). Заполнение азотом предотвращает внутреннее запотевание (выпадение конденсата) при резком перепаде температур, а герметичный корпус допускает кратковременные погружения в воду на глубину до 1 м.

Характеристики

Диаметр линз: 50 мм

50 мм Увеличение: 16х

16х Угол поля зрения: 3.5°

3.5° Поле зрения на расстоянии 1000 м: 61

61 Диаметр выходного зрачка: 3.1 мм

3.1 мм Относительная яркость: 9.6

9.6 Сумеречный фактор: 28

28 Минимальное расстояние фокусировки: 7 м

7 м Расстояние между окулярами: 56 - 72 мм

56 - 72 мм Вынесенная окулярная точка: 18 мм

18 мм Призма: Порро

Порро Водонепроницаемый: да, кратковременные погружения на глубину до 1 м

да, кратковременные погружения на глубину до 1 м Заполнение азотом: да

да Вес: 1040 г

Комплектация