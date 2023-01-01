Описание

Nikon представляет новый телеобъектив AF-P NIKKOR 70–300mm f/4.5-5.6E ED VR, который позволяет фотографам получить более качественные кадры при съемке без штатива на спортивных соревнованиях, в дикой природе и во время путешествий. Быстрый АФ и режим SPORT VR помогают делать отличные фотографии в самом центре событий без потери резкости. Легкий, защищенный от неблагоприятных условий погоды, универсальный объектив.

Новая версия полнокадрового телеобъектива позволяет получить фотографии и видеоролики высокого качества и запечатлеть самые разные картины жизни: от эмоций победителей до полета птиц. Как представитель серии AF-P NIKKOR, этот объектив оснащен шаговым двигателем Nikon для мгновенной и бесшумной фокусировки. Система подавления вибраций (VR) теперь работает быстрее, тише и эффективнее. Также объектив поддерживает режим SPORT VR, унаследованный от своих старших собратьев. Такой режим предпочитают фотографы при съемке динамических сцен, поскольку он позволяет хорошо следить за быстро движущимися объектами. Как и профессиональные объективы Nikon, эта модель оснащена электромагнитной диафрагмой, которая обеспечивает точную экспозицию при высокой частоте кадров. Переключение режимов фокусировки A/M и M/A позволяет переходить в ручной режим поворотом кольца. Режим M/A гарантирует мгновенный переход — что особенно ценится спортивными фотографами, а автофокусировка A/M менее чувствительна, что предотвращает случайное переключение в ручной режим.

Новые возможности объектива AF-P NIKKOR 70–300mm f/4.5-5.6E ED VR:

Универсальность: этот телескопический объектив с фокусным расстоянием 70–300 мм (105–450 мм при использовании с зеркальными фотокамерами Nikon формата DX) теперь обладает минимальным расстоянием фокусировки 1.2 м во всем диапазоне увеличения и максимальным коэффициентом воспроизведения 0.25.

Шаговый двигатель AF-P: для сверхбыстрой и бесшумной автофокусировки. Гарантирует отсутствие шума двигателя во время записи видео.

Улучшенная система подавления вибраций (VR): позволяет снимать с выдержкой на 4.5 ступени длиннее, чем без нее*.

Режим SPORT VR: обеспечивает более устойчивое изображение в видоискателе, что особенно актуально при съемке быстро движущихся объектов или панорамировании.

Конструкция, защищенная от неблагоприятных условий окружающей среды: все подвижные части объектива защищены от пыли и капель воды.

Электромагнитная диафрагма с девятью лепестками: обеспечивает надежное управление экспозицией даже при высокоскоростной съемке. Скругленные лепестки диафрагмы гарантируют естественный эффект боке.

Непревзойденный контроль: переключатели режимов фокусировки A/M и M/A. Кольца фокусировки и зуммирования имеют резиновое покрытие, обеспечивающее надежный хват.