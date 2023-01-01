Объектив Nikon AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G
Код товара : УТ-00066429
Артикул : @ JAA015DA
Причина уценки:
Б/у. Состояние - как новый. Гарантия магазина 2 года.
23 990 ₽
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Характеристики
Физические характеристики
Вес
185 г
Размеры товара
72 х 52.5 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда HB-47, чехол CL-1013
Описание
Светосильный объектив от Nikon с фокусным расстоянием 50 мм и максимальной диафрагмой f/1.8 является идеальным решением для съемки в условиях недостаточного освещения или в ситуациях, когда необходимо уменьшить глубину резко отображаемого пространства. Он позволяет выделять отдельные объекты и создавать портреты с размытием заднего фона, а также делать четкие и яркие снимки при любом доступном освещении. Кроме того, максимальная диафрагма обеспечивает яркое изображение видоискателя и упрощает создание композиции снимка.
Абсолютно новая оптическая схема содержит семь элементов в шести группах, включая один асферический элемент. Специализированный ультразвуковой двигатель обеспечивает тихую и точную автофокусировку. Объектив совместим с цифровыми зеркальными фотокамерами Nikon формата FX. При использовании с цифровыми зеркальными фотокамерами Nikon формата DX эквивалентное фокусное расстояние составит 75 мм.
Этот удивительно легкий и компактный объектив весом всего 185 граммов с герметизированным металлическим байонетом идеально подходит для создания портретов и общих снимков. Благодаря сочетанию классического фокусного расстояния, скорости и качества оптики он заслуживает места в сумке каждого фотографа.
Видео
Какими бы ни были условия съемки, вы можете выбрать нужный объектив — от компактных зум-объективов, которые идеально подходят для повседневной съемки и съемки во время путешествий, до светосильных объективов с фиксированным фокусным расстоянием, обеспечивающих великолепное боке (размытие фона), а также широкоугольных и макро-объективов.