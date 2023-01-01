Объектив Nikon 40mm f/2.8G AF-S DX Micro-Nikkor
Код товара : УТ-00064598
Артикул : # JAA638DA
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Nikon F
Диаметр светофильтра, мм
52
Минимальная диафрагма
1/22
Минимальная дистанция фокусировки
0.16 м
Угол поля зрения
38°50’
Конструкция объектива
9 элементов в 7 группах
Физические характеристики
Вес
235 г
Размеры товара
68.5 x 64.5 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда HB-61, чехол CL-0915
Описание
AF-S DX Micro NIKKOR 40 мм f/2,8G - стандартный 40 мм макрообъектив формата DX (для цифровых камер). Прекрасно подходит для съемки объектов с малого расстояния благодаря большой светосиле f/2,8 и масштабу съемки 1:1. Эксклюзивный бесшумный ультразвуковой мотор (SWM) Nikon обеспечивает тихую автофокусировку, благодаря которой можно снимать с близкого расстояния, не спугнув объект съемки. Большая светосила позволяет выделять объекты на фоне размытого заднего плана и обеспечивает получение резких снимков в условиях недостаточного освещения. Многослойное просветление элементов SIC обеспечивает отличную светопропускаемость и успешно борется с возникновением нежелательных бликов и ореолов.
Призванный улавливать мелкие детали, этот исключительно удобный в обращении объектив позволяет снимать потрясающие крупные планы, а также прекрасные общие планы и портреты.