Объектив Nikon AF-S Nikkor 35mm f/1.8G ED
Код товара : УТ-00062489
Артикул : # JAA137DA
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Nikon F
Диаметр светофильтра, мм
58
Относительное отверстие
1/1.8
Минимальная диафрагма
1/16
Минимальная дистанция фокусировки
0.25 м
Угол поля зрения
FX: 63°, DX: 44°
Конструкция объектива
11 элементов в 8 группах (1 линза из стекла ED, 1 асферическая линза)
Физические характеристики
Вес
305 г
Размеры товара
72 х 71.5 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя / задняя, бленда HB-70, мягкий чехол CL-0915
Описание
AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED - светосильный объектив формата FX с диафрагмой f/1,8 и классическим фокусным расстоянием 35 мм. Проверенная комбинация классического фокусного расстояния и большой диафрагмы делает этот универсальный и легкий объектив идеальным для уличной фотографии, портретов в интерьере и больших пейзажных работ.
Фокусное расстояние 35 мм позволяет создавать красивые изображения, не подвластные времени, а большая максимальная диафрагма f/1,8 создает мягкое боке и резкие снимки при плохом освещении. Оптика, созданная для матриц с высоким разрешением, и невероятная портативность этого объектива дают вам свободу снимать разнообразные сюжеты во всей их красоте.
Светосильный объектив с фиксированным фокусным расстоянием 35 мм формата FX (52,5 мм при использовании зеркальной фотокамеры Nikon формата DX): Предлагает среднеширокоугольный ракурс, идеальный для уличной фотографии, портретов в интерьере и пейзажной съемки.
Классическая эстетика: Снимайте неподвластные времени красивые фотографии. Фокусное расстояние 35 мм - отличный вариант, если вы хотите снять окружение, не жертвуя деталями объекта съемки.
Большая максимальная диафрагма f/1,8: Обеспечивает красивое мягкое боке, четкое разделение объекта съемки и фона, более короткие выдержки, резкие снимки при плохом освещении и яркое изображение в видоискателе.
Превосходные оптические характеристики: Точечные источники света отображаются с минимальной сагиттальной коматической засветкой. Один элемент из низкодисперсионного стекла ED и одна асферическая линза в оптической системе обеспечивают резкие красивые изображения.
Снимки высокого разрешения: Созданный для современных матриц с высоким разрешением, этот объектив обеспечивает потрясающие резкость и контрастность по всему кадру, позволяя вам снимать невероятные изображения и видеоролики в формате HD.
Компактный и легкий: Значительно более легкий и компактный, чем его профессиональный коллега, этот объектив дает вам необходимую портативность.
Бесшумный ультразвуковой мотор (SWM) Тихая и точная автофокусировка.
Минимальное расстояние фокусировки: 0,25 м.
Два режима фокусировки: M/A (автофокусировка с приоритетом ручной настройки) и M (ручная фокусировка).
Описание производителя