Объектив Nikon AF-S 24-120mm f/4G ED VR Nikkor
Код товара : 00000046501
Артикул : # JAA811DA
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Nikon F
Диаметр светофильтра, мм
77
Конструкция объектива
17 элементов в 13 группах
Минимальная диафрагма
1/22
Минимальная дистанция фокусировки
0.45 м
Относительное отверстие
1/4.0
Угол поля зрения
84°-20°20' (для 35-мм), 61°-13°20' (NIKON DX)
Минимальное фокусное расстояние, мм
24
Максимльное фокусное расстояние, мм
120
Физические характеристики
Вес
710 г
Размеры товара
84 x 103.5 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда HB-53, чехол CL-1218
Описание
AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR - компактный зум-объектив, подходящий как к фотоаппаратам с полнокадровой матрицей (формат FX), так и DX-моделям (на последних фокусное расстояние составляет в эквиваленте 36-180 мм). В объективе установлен механизм оптической стабилизации VR II (второе поколение), обеспечивающий резкость при выдержках до 4 ступеней длиннее обычных. Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat уменьшает двоение изображения и блики. Бесшумный ультразвуковой мотор обеспечивает быструю, тихую и точную автофокусировку. Резиновая прокладка вокруг байонета предотвращает попадение внутрь пыли и влаги. Хорошее соотношение цены и качества.