Телеконвертер Nikon Z TC-1.4x
Код товара : УТ-00063255
Артикул : # JMA903DA
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Nikon Z
Конструкция объектива
6 элементов в 4 группах (1 асферический)
Физические характеристики
Вес
220 г
Размеры товара
72 х 18.5 мм
Комплектация
Комплектация
rрышка телеконвертера BF-N2 (передняя защитная крышка), задняя защитная крышка объектива LF-N1, чехол для объектива CL-C4
Описание
Телеконвертер Z TC-1.4x расширяет охват совместимых объективов NIKKOR Z, не создавая лишнего веса. От дикой природы и событий до живописных панорам — вы сможете запечатлеть больше мгновений на расстоянии. И все это вместе с превосходным качеством изображения и скоростью фокусировки, которые вы ожидаете от Nikon Z.
Делайте великолепные снимки объектов, которые ранее были недосягаемы. Телеконвертер Z TC-1.4x расширяет диапазон фокусных расстояний вашего объектива NIKKOR Z для беззеркальных фотокамер на 40 %. Идеально подходит для ситуаций, когда вам нужен немного больший охват для идеального снимка. Минимальное расстояние фокусировки остается неизменным, что позволяет создавать впечатляющие крупные планы.
Автофокусировка и подавление вибраций продолжают работать не менее эффективно. Благодаря герметичному корпусу этот телеконвертер защищен от пыли и влаги. Фторсодержащее покрытие переднего и заднего элемента отталкивает пыль и грязь, облегчая чистку. Многослойное просветляющее покрытие линз Nikon SIC предотвращает появление ореолов и бликов при боковой или контровой засветке.
Совместимые объективы: NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
Эффективная светосила объектива сокращается на 1 ступень экспозиции.