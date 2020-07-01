Телеконвертер Z TC-1.4x расширяет охват совместимых объективов NIKKOR Z, не создавая лишнего веса. От дикой природы и событий до живописных панорам — вы сможете запечатлеть больше мгновений на расстоянии. И все это вместе с превосходным качеством изображения и скоростью фокусировки, которые вы ожидаете от Nikon Z.

Делайте великолепные снимки объектов, которые ранее были недосягаемы. Телеконвертер Z TC-1.4x расширяет диапазон фокусных расстояний вашего объектива NIKKOR Z для беззеркальных фотокамер на 40 %. Идеально подходит для ситуаций, когда вам нужен немного больший охват для идеального снимка. Минимальное расстояние фокусировки остается неизменным, что позволяет создавать впечатляющие крупные планы.

Автофокусировка и подавление вибраций продолжают работать не менее эффективно. Благодаря герметичному корпусу этот телеконвертер защищен от пыли и влаги. Фторсодержащее покрытие переднего и заднего элемента отталкивает пыль и грязь, облегчая чистку. Многослойное просветляющее покрытие линз Nikon SIC предотвращает появление ореолов и бликов при боковой или контровой засветке.

Эффективная светосила объектива сокращается на 1 ступень экспозиции.

Совместимые объективы: