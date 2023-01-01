Описание

Светосильный портретный объектив f/1,8 с постоянным фокусным расстоянием 85 мм

Будь то классический плечевой портрет или портрет в окружении, этот полнокадровый объектив с постоянным фокусным расстоянием 85 мм для беззеркальных фотокамер позволяет снимать портреты с невероятной четкостью. Его отличные оптические характеристики открывают новые возможности для передачи деталей и оттенков, превосходя даже предшествующие объективы f/1,4 с постоянным фокусным расстоянием.

Камерная обстановка или важное событие. Постановочные кадры или съемка в естественных условиях. Этот светосильный портретный объектив f/1,8 с фокусным расстоянием 85 мм обеспечивает исключительное быстродействие. Широкий Байонет Z от Nikon позволяет добиться превосходной детализации по всему полю кадра даже при съемке в условиях естественного освещения. Благодаря быстрой фокусировке фотокамера Nikon Z распознает глаза человека и фиксируется на них независимо от того, одни они в кадре или это лицо в толпе.

Неподдельная глубина

Создавайте снимки с естественным боке с плавными переходами до краев кадра. Снимок в точке фокусировки всегда остается резким, а яркие участки предстают в виде аккуратных точек.

Мелкие детали

Тон кожи всегда получается естественным, а весь кадр — резким даже при съемке с максимально открытой диафрагмой. Минимальное расстояние фокусировки в 0,8 м позволяет управлять кадром от крупного плана до бесконечности.

Красивые кадры при контровом освещении

Независимо от условий съемки антибликовое нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat от Nikon устраняет эффект двоения изображения и блики, обеспечивая невероятную четкость. Вы сможете идеально передать все элементы сцены даже в условиях контрового освещения.

Снимайте видеоролики с малой глубиной резко изображаемого пространства. Этот объектив с фокусным расстоянием 85 мм позволяет выделить объекты как при съемке эмоциональных моментов крупным планом, так и при съемке в сумерках с живописным боке. Почти бесшумная АФ не нарушит тишины напряженного эмоционального момента. Кольцо управления поворачивается бесшумно и позволяет добиваться точной фокусировки. «Дыхание фокуса» практически отсутствует.

Интуинтивное управление

Снимайте свободно. Широкое кольцо управления имеет рифленое покрытие, что обеспечивает точный, интуитивный контроль. С его помощью можно бесшумно управлять диафрагмой или корректировать экспозицию. А если вы снимаете с ручной фокусировкой, используйте его как кольцо фокусировки.

В любых условиях

Снимайте в любых условиях, в каких бы ни оказались. Все движущиеся части объектива защищены от пыли и капель воды.