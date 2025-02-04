Незаменимый объектив для портретной фотографии. Высокая резкость по всему полю изображения сочетается с очень приятным, мягким рисунком боке. Скругленная 11-лепестковая диафрагма обеспечивает красивые блики округлой формы от расфокусированных источников света – даже при закрытии на несколько ступеней. Фокусировка осуществляется одновременным перемещением двух внутренних линзовых групп, каждая из которых оснащена собственным STM мотором, поэтому объектив фокусируется очень быстро и практически бесшумно. При этом «дыхание фокуса» (смещение границ кадра при изменении дистанции фокусировки) практически отсутствует, что важно для видеосъемки.

Несмотря на присутствие в оптической схеме 2 асферических элементов, фоновые блики получаются очень чистыми, без какой-либо пористости («луковой структуры»). При максимально открытой диафрагме они принимают форму лимона или «кошачьих глазок» – для объективов с такой светосилой это нормально, следствие небольшого виньетирования. Если на фоне присутствует много мелких деталей (например, листва и ветки деревьев), они размываются очень мягко, без какой-либо «нервозности», без очерчивания контуров.

Корпус объектива защищен от попадания внутрь пыли и влаги. Кнопку L-Fn и многофункциональное кольцо Control Ring можно привязать к каким-либо функциям по вашему выбору.