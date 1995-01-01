Описание

NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S — это объектив линейки S* с высокой детализацией и превосходным разрешением, который сводит к минимуму размытие цветов. Это первый объектив NIKKOR Z с фазовой линзой Френеля (PF). Он компактный, легкий и очень портативный для супертелеобъектива. Благодаря детализации и мобильности этот объектив подойдет многим фотографам — от опытных любителей до профессионалов.

Технология изготовления объективов с линзой Френеля в настоящий момент является эксклюзивной для Nikon. Как можно заметить, объективы получаются не только легче, но и значительно дешевле: похожие модели без линзы Френеля от Nikon (AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR) или Canon (RF 800mm f/5.6 L IS USM) стоят практически вдвое дороже. Помимо линзы Френеля оптическая схема включает 3 элемента со сверхнизкой дисперсией (ED) и 1 коротковолновой рефракционный элемент, благодаря которым хроматические аберрации практически отсутствуют – вы получаете четкое и контрастное изображение без ложных цветов, с точной проработкой самых мелких деталей, будь то сложный узор древесных крон или птичьих оперений. Для защиты от бликов и ореолов при съемке с ярким контровым светом линзы объектива покрыты фирменным просветляющим покрытием Nano Crystal Coat (N). Передний элемент также покрыт твердым фторсодержащим покрытием, которое отталкивает воду и легко очищается от жировых загрязнений.

Объектив оснащен встроенным оптическим стабилизатором VR, который позволяет компенсировать до 5 ступеней экспозиции или 5.5 ступеней при использовании в режиме Synchro VR с камерами, которые его поддерживают (на 2023 год это Nikon Z8 и Z9).

Центр тяжести объектива смещен ближе к камере, что облегчает лучшую балансировку для панорамирования, съемки с проводкой и слежения за быстро перемещающимися объектами, такими как птицы, гоночные машины или авиатехника. Все стыки корпуса, байонетное крепление и кнопки управления дополнительно изолированы с помощью внутренних силиконовых уплотнителей, которые не пропускают пыль и капли воды. Гнездо для тросового замка типа Kensington позволяет обезопасить ваш объектив от кражи при дистанционной съемке.

Фокусировка осуществляется с помощью линейного шагового мотора (STM), который работает быстро, плавно и практически бесшумно, что важно для съемки видео.

Объектив оснащен 3 кольцами управления: одно для трансфокации, другое для ручной фокусировки, а функцию третьего можно задать самостоятельно через меню камеры. На корпусе также присутствует программируемые кнопки Fn и Fn2, а также клавиша «Memory Set», которая позволяет задать в память дистанцию фокусировки для быстрого возврата – на тот случай, если вы потеряете объект во время слежения (наиболее актуально для съемки птиц и авиашоу). Штативная лапка является съемной, она также вращается для съемки в пейзажной или в портретной ориентации кадра.