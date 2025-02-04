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Объектив Nikon Nikkor Z 70-180mm f/2.8

  • Nikkor Z 70-180mm f/2.8
  • Nikkor Z 70-180mm f/2.8
  • Nikkor Z 70-180mm f/2.8
  • Nikkor Z 70-180mm f/2.8
  • Nikkor Z 70-180mm f/2.8
  • Nikkor Z 70-180mm f/2.8
  • Nikkor Z 70-180mm f/2.8
  • Nikkor Z 70-180mm f/2.8
  • Nikkor Z 70-180mm f/2.8
  • Nikkor Z 70-180mm f/2.8
  • Nikkor Z 70-180mm f/2.8
Код товара:УТ-00068852
Артикул:# JMA721DA

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Объектив Nikkor Z 70-180mm f/2.8 является результатом ребрендинга популярной модели Tamron 70-180mm F/2.8 Di III VXD, которая с 2020 года производится для камер Sony. Это компактный полнокадровый телеобъектив, который отлично подходит для портретной съемки, крупных планов, спорта и других сюжетов. В противоположность «профессиональной» линейке Nikkor S, он относится к любительской (бюджетной) категории, однако это вовсе не означает низкое качество: объектив обладает превосходной резкостью, красивым боке, быстрым и плавным автофокусом, а также защитой от пыли и влаги.

Сложная оптическая схема включает 5 низкодисперсионных (ED), 1 сверхнизкодисперсионный (Super ED) и 3 асферических элемента, что позволяет успешно исправлять дисторсию и хроматические аберрации, добиваясь при этом высокой резкости от центра до самых краев кадра. Благодаря плавной фокусировке и частично исправленному «дыханию фокуса» он отлично подходит для записи видео. Объектив может использоваться вместе с телеконвертерами Nikkor Z 1.4x и 2х.

Nikkor Z 70-180mm f/2.8 отлично дополняет линейку зум-объективов 17-28mm f/2.8 и 28-75mm f/2.8, вместе они покрывают наиболее часто используемые фокусные расстояния.