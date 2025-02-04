NIKKOR Z 600mm f/6.3 VR S. Благодаря использованию фазовой линзы Френеля объектив получился очень компактным и легким для своего фокусного расстояния: его вес составляет всего 1390 г (1470 г со штативным адаптером), а длина – 28 см. Такой объектив легко размещается в фотосумках и рюкзаках, он не вызывает усталость даже при съемке длительных событий, таких как, например, спортивные матчи. При этом NIKKOR Z 600mm f/6.3 VR S обладает превосходной резкостью, что можно видеть на MTF графике.

Благодаря использованию нескольких специальных элементов (2 низкодисперсионных ED и 1 коротковолнового рефракционного SR) обеспечивается высокоточная компенсация хроматических аберраций. Боке (характер размытия в расфокусированных областях кадра) достаточно приятное, мягкое, без «нервозности». Фирменное просветляющее покрытие Nano Crystal Coat успешно подавляет появление бликов и ореолов при съемке против ярких источников света.

Объектив оснащен оптическим стабилизатором изображения, который работает с эффективностью до 5.5 ступеней экспозиции, а при использовании одновременно с матричным стабилизатором в камере – до 6 ступеней. Фокусировка работает быстро, плавно и бесшумно, что важно для съемки видео – она осуществляется с помощью линейного шагового STM мотора. Для съемки видео также важно присутствие электромагнитной диафрагмы, которая открывается и закрывается плавно, без ступеней.

Корпус защищен от проникновения пыли и брызг воды с помощью силиконовых уплотнителей, а на переднюю линзу нанесено твердое фторсодержащее покрытие, которое отталкивает капли воды и легко очищается от отпечатков пальцев. На корпусе расположено несколько кнопок, функции которых можно задать самостоятельно через меню камеры (одна кнопка Fn и четыре Fn2), а также многофункциональное кольцо Control Ring и кнопка Memory Set, которая позволяет задать дистанцию фокусировки для быстрого возврата к ней. Для дополнительного увеличения фокусного расстояния можно использовать телеконвертеры 1.4х и 2х, однако светосила в этом случае снизится до f/9 и f/13 соответственно: только для хорошо освещенных локаций. Объектив можно использовать со светофильтрами диаметром 95 мм.

NIKKOR Z 600mm f/6.3 VR S хорошо подойдет для всех сюжетов, снимающихся с большой дистанции, будь то съемка спорта, живой природы или авиашоу.