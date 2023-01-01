Описание

Nikkor Z 600mm f/4 TC VR S обеспечивает увеличение, необходимое для съемки спорта и дикой природы. Встроенный телеконвертер позволяет переключаться между фокусными расстояниями 600 и 840 мм всего парой движений, не меняя положения рук и не отрывая глаз от объекта съемки. Для еще большего увеличения можно использовать внешние телеконвертеры 1.4х или 2х, а также электронный APS-C кроп режим вашей камеры Nikon.

Как можно видеть из графика MTF, даже со включенным телеконвертером Nikkor Z 600mm f/4 TC VR S обеспечивает невероятную резкость от края до края кадра. Благодаря нескольким элементам из специальных сортов стекла c низкой дисперсией (3 ED, 1 Super ED, 2 FL) хроматические аберрации практически отсутствуют. 2 cпециальных элемента с аномальной частичной дисперсией SR (Short-wavelength Refractive) влияют специально на свет с короткой длиной волны (от ближнего ультрафиолетового спектра до синего), что исправляет голубое свечение по контурам объектов. Новое просветляющее покрытие Meso Amorphous Coat c мельчайшими мезопорами (пузырьками воздуха диаметром от 2 до 50 нм) – самое эффективное за всю историю Nikon, оно отлично справляется с лучами, падающими на переднюю линзу по диагонали или вертикально, под острым углом. Внутренние линзы покрыты просветлением предыдущего поколения, Nano Crystal Coat. Все это в комплексе позволяет направлять объектив прямо на яркие источники света, такие как рассветное или закатное солнце, а также снимать под яркими прожекторами спортивного стадиона, не опасаясь бликов или ореолов.

Объектив использует новейший фокусировочный мотор Silky Swift VCM с магнитным приводом, который позволяет перемещать тяжелые группы линз быстро и максимально точно, без шума и вибраций. Оптический стабилизатор обеспечивает компенсацию до 5 ступеней экспозиции по стандарту измерения CIPA (до 5.5 ступеней совместно с матричной стабилизацией в камере), что серьезно помогает при съемки с рук или с помощью монопода. Объектив отлично подходит не только для фото-, но и для видеосъемки.

Несмотря на добавление телеконвертера и на значительное усложнение оптической схемы, объектив получился на 550 г легче, чем его предшественник для зеркальных камер Nikon (AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR). Если же сравнивать с более старым 600mm f/4D ED-IF AF-S II Nikkor, то новый Z 600mm f/4 TC VR S легче его почти в 2 раза. Центр тяжести объектива находится в области штативного адаптера («лапки»), что удобно и для съемки с рук, и при использовании штатива / монопода. Размеры объектива позволяют положить его в кейс или рюкзак, который подходит по требованиям к ручной клади: куда бы вы ни летели, Z 600mm f/4 TC VR S можно взять с собой, а не отправлять в багажный отсек. Корпус надежно защищен от попадания пыли и влаги, а фторсодержащее покрытие передней линзы отталкивает воду: капли дождя сбегают по нему, не оставляя следа.

Профессиональная эргономика позволяет сохранять максимальную концентрацию на сюжете. На объективе расположены кнопки L-Fn1 и L-Fn2, а также многофункциональное кольца Fn и Control ring – их функции можно настроить под свои задачи в меню камеры. Кнопка Memory Set позволяет установить и сохранить в памяти определенную дистанцию фокусировки, к которой можно будет моментально вернуться одним поворотом Fn кольца. Рычажок подключения телеконвертера находится прямо в зоне досягаемости пальцев правой руки, которые лежат на хвате камеры: конвертер подключается и отключается буквально за секунду.