Стандартный 50-мм объектив: компактный, легкий, резкий, без аберраций. Фокусировочная система оптимизирована для новых беззеркальных камер Nikon Z: она работает быстро, точно и бесшумно. 2 асферических элемента и 2 элемента со сверхнизкой дисперсией успешно корректируют дисторсию, хроматические аберрации, кому – даже на самых границах изображения. Резкость начинается прямо от f/1.8 – нет необходимости прикрывать диафрагму. Новый дизайн оптики идеален для видео: тихий автофокус без рыскания и «дыхания». Покрытия Nano Crystal Coat и и Super Integrated Coating легко справляются с бликами и ореолами при контровом свете. 9-лепестковая диафрагма создает приятные округлые блики от источников света. Защита от пыли и влаги позволяет снимать при сложных погодных условиях.

Объектив составляет прекрасную сбалансированную пару для Z 7 или Z 6. Кольцо фокусировки можно запрограммировать на изменение другой функции: например, на управление диафрагмой или коррекцию экспозиции.