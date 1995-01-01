50 мм для профессионалов

Светосила f/1,2

Покрытие Arneo

Качество линейки S

Дисплей OLED

Резкие ресницы на фоне красивого боке. Культовые виды с четко прорисованными точечными источниками света. Невероятная разрешающая способность этого объектива дает вам универсальную кисть для рисования светом. От магнетических портретов до атмосферных сцен в фильмах — воплотите свое видение в мельчайших деталях.

Безупречная, точная автофокусировка

Снимаете в сверхвысоком разрешении? Этот полнокадровый объектив для беззеркальных фотокамер фокусируется быстро, плавно и бесшумно. Зона фокуса всегда резко прорисовывается, даже при съемке с близкого расстояния или с малой глубиной резко изображаемого пространства.

Превосходный эстетический контроль при любом освещении

Максимальная диафрагма f/1,2 открывает новые возможности, когда не хватает света. Разработанные Nikon антибликовые покрытия ARNEO и Nano Crystal Coat устраняют двоение изображения и блики, обеспечивая четкость даже при контровом освещении.

Для съемки в любом месте

Куда бы вы ни отправились на съемку, этот надежный объектив вас не подведет. Все движущиеся части объектива надежно защищены от пыли и влаги, а металлический байонет снабжен резиновым уплотнением.

Кинематографическая глубина

Если ваш замысел предполагает съемку видео, этот объектив с постоянным фокусным расстоянием 50 мм даст вам полный контроль над глубиной резко изображаемого пространства. От короткометражек до рекламных роликов — видео может быть кинематографичным. «Дыхание фокуса» практически отсутствует, а точный контроль экспозиции обеспечивает плавные переходы между внутренним и внешним пространством.

Плавный

Кольцо управления работает тихо и точно с комфортным вращающим моментом. Используйте его для управления диафрагмой, ISO, коррекцией экспозиции — или для ручной фокусировки.

Точный

Информационная панель OLED позволяет проверять ключевые параметры съемки. Быстро и легко проверяйте диафрагму, расстояние фокусировки, ISO и глубину резко изображаемого пространства.

Настраиваемый

Кнопке Fn на объективе можно назначить разные функции. Умело управляйте параметрами съемки, включая замер экспозиции, масштабирование дисплея, брекетинг и многое другое.