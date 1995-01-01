Объектив Nikon Nikkor Z 50mm f/1.2 S
Код товара : УТ-00072871
Артикул : # JMA003DA
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Описание
- 50 мм для профессионалов
- Светосила f/1,2
- Покрытие Arneo
- Качество линейки S
- Дисплей OLED
Резкие ресницы на фоне красивого боке. Культовые виды с четко прорисованными точечными источниками света. Невероятная разрешающая способность этого объектива дает вам универсальную кисть для рисования светом. От магнетических портретов до атмосферных сцен в фильмах — воплотите свое видение в мельчайших деталях.
Безупречная, точная автофокусировка
Снимаете в сверхвысоком разрешении? Этот полнокадровый объектив для беззеркальных фотокамер фокусируется быстро, плавно и бесшумно. Зона фокуса всегда резко прорисовывается, даже при съемке с близкого расстояния или с малой глубиной резко изображаемого пространства.
Превосходный эстетический контроль при любом освещении
Максимальная диафрагма f/1,2 открывает новые возможности, когда не хватает света. Разработанные Nikon антибликовые покрытия ARNEO и Nano Crystal Coat устраняют двоение изображения и блики, обеспечивая четкость даже при контровом освещении.
Для съемки в любом месте
Куда бы вы ни отправились на съемку, этот надежный объектив вас не подведет. Все движущиеся части объектива надежно защищены от пыли и влаги, а металлический байонет снабжен резиновым уплотнением.
Кинематографическая глубина
Если ваш замысел предполагает съемку видео, этот объектив с постоянным фокусным расстоянием 50 мм даст вам полный контроль над глубиной резко изображаемого пространства. От короткометражек до рекламных роликов — видео может быть кинематографичным. «Дыхание фокуса» практически отсутствует, а точный контроль экспозиции обеспечивает плавные переходы между внутренним и внешним пространством.
Плавный
Кольцо управления работает тихо и точно с комфортным вращающим моментом. Используйте его для управления диафрагмой, ISO, коррекцией экспозиции — или для ручной фокусировки.
Точный
Информационная панель OLED позволяет проверять ключевые параметры съемки. Быстро и легко проверяйте диафрагму, расстояние фокусировки, ISO и глубину резко изображаемого пространства.
Настраиваемый
Кнопке Fn на объективе можно назначить разные функции. Умело управляйте параметрами съемки, включая замер экспозиции, масштабирование дисплея, брекетинг и многое другое.