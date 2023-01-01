Описание

Больше света. Больше свободы

Этот зум-телеобъектив многофункционален и универсален. Теперь даже удаленные сцены будут в фокусе. Высокая скорость фокусировки позволяет запечатлеть самые динамичные действия. Что бы вы ни снимали, широкий байонет Z от Nikon позволяет этому объективу захватывать больше света на всех участках кадра. Сделайте свои фотографии и видеоролики более детальными, яркими и глубокими.

Движение

Приближайте изображение для съемки далеких объектов крупным планом или захватывайте сцену целиком. Снимки получаются четкими, даже если объекты в кадре двигаются быстро.

Портреты

Даже с большого расстояния и в условиях недостаточного освещения получаются отличные портреты с мягким боке. Минимальное расстояние фокусировки 0,5 м позволяет четко фокусироваться на деталях вблизи.

Видеоролики

Этот объектив фокусируется тихо и плавно, будь то общий план или далекие объекты крупным планом. Видеоролики разрешением 4K получаются резкими и четкими даже при съемке на ходу.

В центре событий

Объектив NIKKOR Z превосходно проявляет себя независимо от того, снимаете вы фото или видео. Встроенная система подавления вибраций в объективе позволяет снимать с выдержками на пять ступеней длиннее, чем без нее.¹ Вы сможете снимать четкие фото в сумерках и не опасаться, что при съемке видео дрожание рук испортит результат. При этом фокусировка выполняется быстро и почти бесшумно.

Полный контроль

Бесшумное кольцо управления можно использовать для настройки параметров основных функций, в том числе ручной фокусировки (по умолчанию), управления диафрагмой (идеально для эффектов появления и исчезания при съемке видео) или коррекции экспозиции.

Всегда во всеоружии

Теперь вы не пропустите ни одного великолепного кадра. Бескнопочный парковочный механизм объектива работает быстро и просто. Для втягивания или вытягивания объектива достаточно поворота кольца зуммирования.

Небольшой вес

Во втянутом положении этот зум-телеобъектив для беззеркальных фотокамер формата DX занимает очень мало места. Втянутый объектив фиксируется на месте, что облегчает его транспортировку.