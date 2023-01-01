Описание

Постоянное фокусное расстояние 40 мм

Диафрагма F/2

Бесшумный АФ

Для беззеркальных фотокамер формата FX

Компактный размер

Объектив NIKKOR Z 40mm f/2 обеспечивает превосходную детализацию, глубину и цветопередачу при создании изображений и видеороликов. Естественный угол зрения идеально подходит для съемки портретов, интервью и обучающих видеороликов. Если в сторону людей в кадре не направлен огромный объектив, они чувствуют себя более свободно. Этот объектив настолько компактный и легкий, что его можно использовать даже для съемки захватывающих видео от первого лица.

Резкий фокус при размытом фоне

Привлеките внимание к объекту съемки, слегка размыв фон. Широкий байонет Z, светосила f/2 и 9-лепестковая диафрагма со скругленным отверстием создают эффект боке, позволяя создавать неповторимые изображения. Художественное мастерство на кончиках пальцев.

Великолепные крупные планы

Этот объектив обеспечивает потрясающую резкость даже при съемке с близкого расстояния, что пригодится в разных ситуациях — от портретов до крупных планов в обучающих видеороликах. Минимальное расстояние фокусировки 0,29 м позволяет сохранять резкость даже при съемке всего в 29 см от объекта.

Идеальное решение для видеосъемки

Создаете видеоролики? Этот объектив с постоянным фокусным расстоянием 40 мм передает мельчайшие детали при съемке видео и фокусируется бесшумно. «Дыхание фокуса» практически отсутствует, поэтому настройка фокуса не окажет заметного влияния на угол зрения.

Без лишнего шума

Байонет Z собирает больше света, а шаговый мотор работает очень тихо, поэтому фокусировка производится быстро, точно и бесшумно. Объектив подходит для съемки не только фото, но и видео. Он поддерживает невероятные возможности автофокусировки фотокамер серии Z и меняет фокус бесшумно, чтобы не испортить момент.

40 мм (формат FX): При использовании с полнокадровыми беззеркальными фотокамерами серии Z угол зрения этого объектива с постоянным фокусным расстоянием составляет 40 мм, как в стандартных моделях. То, что нужно для съемки портретов, влогов и интервью.

60 мм (формат DX): Этот объектив с постоянным фокусным расстоянием обеспечивает угол зрения 60 мм при использовании с беззеркальными фотокамерами формата DX серии Z. Он прекрасно справится со съемкой портретов и крупных планов.

Портативный

Этот объектив настолько компактный, что легко поместится в карман и всегда будет под рукой, куда бы вы ни отправились. Фотографируйте «от бедра», снимайте на ходу. Теперь вы готовы к съемке.

Настраиваемый

Объектив оснащен кольцом управления, которое поворачивается плавно и бесшумно. Его можно настроить так, чтобы менять фокус, диафрагму, чувствительность или корректировать экспозицию.

Прочный

Снимайте ежедневно. Снимайте бесподобно. Объектив NIKKOR Z 40mm f/2 защищен от пыли и капель воды. Его можно взять для съемки в любую погоду¹.

¹ Компания не дает гарантий, что объектив сохранит защиту от пыли и влаги во всех ситуациях и при любых условиях.