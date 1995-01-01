Описание

Спорт. Живая природа. Окружающий мир. Этот профессиональный объектив, способен создавать потрясающие изображения в непростых ситуациях, готов воплотить любую вашу идею. Улучшенная система АФ и встроенная система подавления вибраций дает преимущество в 5,5 ступени. Качество изображения всегда на высоте независимо от того, снимаете ли вы с фокусным расстоянием 400 мм или с активированным телеконвертером.

Встроенный 1.4-кратный телеконвертер

Достаточно щелкнуть переключатель на правой стороне объектива, чтобы активировать телеконвертер и увеличить фокусное расстояние до 560 мм.

Потрясающее качество изображения

Потрясающая разрешающая способность этого объектива помогает создавать невероятно резкие фотографии и видеоролики. Максимальная диафрагма f/2.8 обеспечивает широкий диапазон значений выдержки и глубины резко изображаемого пространства и дает красивое округлое боке.

Безупречная резкость

Снимаете с несколькими источниками прямого света? Эффективное мезоаморфное антибликовое покрытие от компании Nikon сводит к минимуму блики, двоение изображения и коматическую засветку, препятствуя попаданию диагональных и вертикальных световых лучей в объектив.

Надежная автофокусировка

Объектив NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S все делает на «пять». Система автофокусировки Nikon Silky Swift VCM с оптическим энкодером ABS обеспечивает быструю фокусировку с точным захватом и отслеживанием объекта. Вы можете мгновенно реагировать на любые изменения положения, ориентации и скорости объекта съемки, будь то гепард на охоте или футболист с мячом.

Профессионализм в каждой детали

Фирменная эргономика Nikon дает вам полную свободу во время съемки. Можно назначить отдельные функции кнопкам Fn, кольцу фокусировки, бесшумному кольцу управления и кольцу Fn. Можно использовать кнопку настройки памяти ², чтобы сохранить расстояние фокусировки.

Прочный и сбалансированный

Центр тяжести объектива расположен ближе к задней части, что повышает стабильность и позволяет фотографу занимать более удобное положение. Все движущиеся части надежно защищены от пыли и капель воды ¹, а фторсодержащее покрытие Nikon предохраняет передний элемент.

Превосходная передача деталей

Оптическая конструкция включает в себя линзы из стекла ED, Super ED и SR от Nikon, сводящие к минимуму хроматическую аберрацию. Цвет, четкость и контраст превосходят все ожидания.

Безопасность и устойчивость

Съемная ножка для штатива обеспечивает оптимальный баланс при установке объектива на штатив. Гнездо безопасности Kensington® гарантирует защиту.

Поддержка фильтров

Встроенное гнездо для фильтра позволяет легко устанавливать фильтр, обеспечивая еще больший контроль при сложном освещении.