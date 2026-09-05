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Объектив Nikon Z 35mm f/1.8 S (состояние 5) (б/у)

  • Z 35mm f/1.8 S (состояние 5)
  • Z 35mm f/1.8 S (состояние 5)
  • Z 35mm f/1.8 S (состояние 5)
  • Z 35mm f/1.8 S (состояние 5)
  • Z 35mm f/1.8 S (состояние 5)
Код товара:УТ-00096949
Артикул:б/у-РнД 2026-09-05/1

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: 161949

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Легкие следы эксплуатации
Пробег:
S/n: 20104453
Комплектация: Обьектив, крышки, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.