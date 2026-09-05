Объектив Nikon Z 35mm f/1.8 S (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00096949 Артикул: б/у-РнД 2026-09-05/1 Код товара: УТ-00096949 Артикул: б/у-РнД 2026-09-05/1 Код товара: 161949 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Легкие следы эксплуатации

Пробег:

S/n: 20104453

Комплектация: Обьектив, крышки, коробка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Код товара: 161949 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Легкие следы эксплуатации

Пробег:

S/n: 20104453

Комплектация: Обьектив, крышки, коробка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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