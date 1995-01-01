Первый суперзум объектив для полного кадра, покрывающий фокусные расстояния от 28 до 400 мм. Интересный вариант для съемки в путешествиях (travel-фотографии), любительской съемки спорта, фотоохоты и так далее: благодаря 14-кратному оптическому зуму вы сможете успешно снять объект как с расстояния вытянутой руки, так и с большой дистанции. Объектив оснащен оптическим стабилизатором, который работает с эффективностью до 5.5 ступеней (по стандартам измерения CIPA), а корпус обладает защитой от проникновения пыли и влаги (100% защита не гарантируется, обращайтесь аккуратно).

Объектив достаточно легкий и небольшой для своего класса, однако назвать его «компактным» можно только с натяжкой: на современных беззеркальных камерах Nikon Z он выглядит крупновато. Если вам не нужна столь высокая кратность увеличения, имеет смысл обратить внимание на Nikkor Z 24-200mm f/4-6.3 VR. Что касается качества изображения, то здесь 28-400m не нарушает традицию: при прочих равных условиях большая кратность зума означает меньшее качество изображение. По резкости он немного уступает уже упомянутому 24-200mm f/4-6.3, причем это наиболее заметно в длиннофокусных положениях (200, 400 мм). Впрочем, если не рассматривать изображения под лупой, со 100% увеличением, то качество можно назвать вполне хорошим. Большая часть аберраций корректируется сложной оптической схемой из 21 элемента в 15 группах. 7 из этих элементов специальные: 3 асферика и 4 низкодисперсионные линзы. Очень хорошо, в частности, исправлены хроматические аберрации: пурпурная или зеленая кайма становится заметной только в экстремальных ситуациях с очень ярким контровым светом. К сожалению, от центра кадра к его границам изображение достаточно сильно деградирует, что видно и по графикам MTF. Для подобных объективов это совершенно нормально: просто старайтесь располагать важные детали в центральном круге изображения.

Корпус объектива выполнен достаточно лаконично: есть широкое кольцо трансфокации, небольшое многофункциональное колечко, на которое можно привязать ручную фокусировку или другую функцию по вашему выбору, и есть замок, который фиксирует объектив в положении для транспортировки, не давая передней части выезжать вперед под собственным весом. В комплекте идет пластиковая солнцезащитная бленда, а спереди предусмотрена резьба для светофильтров диаметром 77 мм.

В целом Nikkor Z 28-400mm f/4-8 VR можно советовать для тех, кому нужно то самое дополнительное увеличение 400-мм объектива. Грубо говоря, по эффективности приближения его можно сравнить с хорошим биноклем. К примеру, при съемке спорта с расстояния 20-25 метров вы получите ростовой портрет человека, а при фотографировании в больших помещениях (дворцы, соборы) вы сможете крупно заснять отдельные элементы декора, расположенные под сводом. При этом у вас остается возможность снимать вблизи, причем минимальная дистанция фокусировки в положении 28 мм составляет всего несколько сантиметров от переднего края корпуса. В качестве альтернативы можно предложить Nikkor Z 24-200mm f/4-6.3 VR, который дешевле, компактнее и легче, но при этом в 2 раза уступает по максимальной кратности «приближения». Если же вас интересует только съемка с большой дистанции (профессиональный спорт, дикая природа), то для этого будет правильнее использовать специализированные телеобъективы, например: Nikkor Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR.