Один из самых компактных и легких объективов для полнокадровых беззеркальных камер на 2023 год. Nikkor Z 26mm f/2.8 – суперкомпактный «блинчик», идеальный для уличной съемки и повседневного ношения. На APS-C камерах Nikon Z может использоваться в качестве условно стандартного (39 мм в эквиваленте). Оптическая схема для блинчика достаточно сложная: 8 элементов в 6 группах, 3 из которых являются асферическими – они исправляют сферические аберрации, кому, дисторсию и другие виды искажений, что обеспечивает объективу весьма высокое качество изображения. Благодаря шаговому STM мотору фокусировка работает быстро, плавно и практически бесшумно. Фокусировка осуществляется всем линзоблоком, поэтому передняя линза выезжает из корпуса. Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 0.2 м (от фокальной плоскости), что позволяет снимать крупным планом.

На корпусе объектива располагается многофункциональное кольцо управления, которое может использоваться для ручной фокусировки или управления другими функциями (задается через меню камеры). В комплекте идет достаточно необычная бленда, которая немного снижает компактность объектива, но ограничивает паразитную засветку, вызывающую нежелательные блики и ореолы. Бленда также необходима для установки светофильтров диаметром 52 мм.