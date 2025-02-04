Объектив Nikkor Z 24mm f/1.8 S отлично подходит как для съемки в ограниченном пространстве, так и для создания впечатляющих пейзажей и городских видов. Он обеспечивает исключительную резкость изображения по всему кадру и отличные результаты при слабом освещении — каждая деталь сюжета воспроизводится с потрясающей точностью и складывается в визуальный рассказ. Его выдающиеся оптические характеристики изменят ваши представления о том, на что способен широкоугольный объектив f/1,8.

Подлинная глубина

Создавайте снимки с естественным боке с плавными переходами до краев кадра. Источники света предстают на снимке в виде аккуратных точек. Размытие фона получается потрясающе мягким и красивым даже при небольшом уменьшении диафрагмы.

Отличные результаты при съемке крупным планом

Минимальное расстояние фокусировки в 0,25 м позволяет управлять кадром от крупного плана до бесконечности. Объектив обеспечивает невероятную резкость, даже при фокусировке на объектах вблизи или их деталях.

Невероятная детализация

Независимо от условий съемки, антибликовое нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat от Nikon уменьшает эффект двоения изображения и блики, обеспечивая невероятную четкость. Обеспечивается идеальная передача даже точечных источников света.

Благодаря сбалансированной перспективе этот полнокадровый объектив с постоянным фокусным расстоянием 24 мм хорошо подходит как для съемок общим планом, так и для записи интервью в условиях ограниченного пространства. Практически бесшумная автофокусировка не нарушит тишины напряженного эмоционального момента, а кольцо управления поворачивается бесшумно и позволяет добиваться точной фокусировки. «Дыхание фокуса» практически отсутствует.

Всегда готов

Широкое кольцо управления имеет рифленое покрытие, поэтому пользоваться им удобно и просто. С его помощью можно бесшумно управлять диафрагмой или корректировать экспозицию. А если вы снимаете с ручной фокусировкой, используйте его как кольцо фокусировки.

В любых условиях

Все движущиеся части объектива защищены от пыли и капель воды.