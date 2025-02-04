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Объектив Nikon Nikkor Z 24-70mm f/4 S

  • Nikkor Z 24-70mm f/4 S
  • Nikkor Z 24-70mm f/4 S
  • Nikkor Z 24-70mm f/4 S
  • Nikkor Z 24-70mm f/4 S
  • Nikkor Z 24-70mm f/4 S
  • Nikkor Z 24-70mm f/4 S
  • Nikkor Z 24-70mm f/4 S
  • Nikkor Z 24-70mm f/4 S
  • Nikkor Z 24-70mm f/4 S
  • Nikkor Z 24-70mm f/4 S
  • Nikkor Z 24-70mm f/4 S
Код товара:УТ-00059505
Артикул:# JMA704DA

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Стандартный зум-объектив, идущий в комплекте с беззеркальными камерами Nikon Z 7 и Z 6. Компактный и легкий объектив, идеально сбалансированный для этих фотоаппаратов. Резкость превзойдет ваши ожидания – она значительно выше, чем у среднестатистического «китового зума». Новая оптическая схема с минимальным уровнем хроматических аберраций, дисторсии и комы. Просветляющие покрытия Nano Crystal Coat и Super Integrated Coating успешно справляются с бликами и ореолами при контровом свете. Фторсодержащее покрытие передней линзы отталкивает воду, пыль и легко очищается от жировых загрязнений. Фокусировка внутренняя. Объектив защищен от проникновения пыли и брызг.

Линейный шаговый фокусировочный мотор работает быстро и тихо: идеально для видео, а также для ситуаций, когда требуется соблюдение абсолютной тишины. Кольцо фокусировки можно запрограммировать на изменение другой функции: например, на управление диафрагмой или коррекцию экспозиции.