Описание

Один объектив — множество возможностей

Разные направления. Новые источники вдохновения. Этот легкий зум-объектив линейки S отличается широким диапазоном фокусных расстояний, удобством и универсальностью без ущерба для качества. У каждого кадра потрясающая детализация, а постоянная светосила f/4 дает гибкие возможности при съемке со стандартным, широкоугольным или большим фокусным расстоянием.

Каждой истории — свое фокусное расстояние

Вы можете снимать величественные пейзажи, впечатляющие здания, живые уличные сюжеты, цепляющие портреты и многое другое. По-настоящему широкий диапазон фокусных расстояний (от 24 до 120 мм) позволяет снимать что угодно, не меняя объектив.

Больше функций, меньше вес

Объектив NIKKOR Z 24-120mm f/4 S достаточно компактный для зум-объектива с таким диапазоном фокусных расстояний. Строя кадр, вы можете стоять на месте или свободно перемещаться. Этот компактный и универсальный зум-объектив позволяет вам принимать оптимальные решения.

Куда бы вы ни отправились

Благодаря прочной конструкции этот объектив можно взять с собой куда угодно. Корпус защищен от пыли и капель воды, а фторсодержащее покрытие Nikon на переднем элементе отталкивает грязь и облегчает чистку¹.

Превосходное качество изображения

С этим объективом вы сможете делать снимки, которые у остальных не получатся. Смело включайте в кадр яркие источники света. Не бойтесь контрового освещения. Выделяйте объект на фоне мягкого и нежного боке. Объектив NIKKOR Z 24-120mm f/4 S открывает широкие возможности для съемки невероятно резких изображений с потрясающим разрешением до самого края кадра.

Стабильно высокое качество по всему диапазону зуммирования

Постоянная максимальная диафрагма f/4 дает полную свободу творчества. Создавайте портреты и макроснимки с большей глубиной резко изображаемого пространства во всем диапазоне зуммирования. При видеосъемке можно менять расстояние фокусировки, сохраняя значения экспозиции.

Четкие снимки, от которых невозможно оторваться

Покрытие ARNEO и нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat от Nikon предотвращают двоение изображения и блики, возникающие из-за случайного попадания света в объектив. Снимки получатся потрясающими, даже если в кадре будут источники света.

Подойдите ближе

Короткое минимальное расстояние фокусировки и максимальный коэффициент воспроизведения 0,39 обеспечивают невероятную детализацию в кадре. Захватывайте в кадр много пространства, выделяя объекты на его фоне, или экспериментируйте со сжатием. Объектив позволяет снимать с расстояния всего 0,35 м во всем диапазоне зуммирования.

Высокое качество видеосъемки

NIKKOR Z 24-120mm f/4 S — отличный объектив для съемки видео. Автофокусировка работает плавно и бесшумно, сдвиг и «дыхание фокуса» практически отсутствуют. Если во время съемки вы перемещаетесь из помещения на улицу или между помещениями с разным освещением, стабильный контроль экспозиции обеспечит естественное изменение яркости, а результат вас приятно удивит.

Настраиваемый контроль

Параметры съемки можно легко менять прямо на объективе. Используйте бесшумное кольцо управления для настройки диафрагмы, ISO или коррекции экспозиции. Также кнопке Fn на объективе можно назначить желаемые функции.

Многоприводная фокусировка

В системе многоприводной фокусировки Z используются два точно синхронизированных привода АФ, что обеспечивает быструю и четкую автофокусировку и значительное уменьшает аберрации во всем диапазоне фокусных расстояний. Изображения будут резкими и четкими даже с очень близкого расстояния.

¹ Компания не дает гарантий, что объектив сохранит защиту от пыли и капель воды во всех ситуациях и при любых условиях.

² В комплект поставки объектива могут входить различные задние защитные крышки.